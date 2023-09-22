شاهد.. محافظ صامطة يفتتح فعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانين

دشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، مساء السبت، فعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، والمعرض المصاحب له الذي تنظمه بلدية المحافظة. جاء ذلك بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية في حديقة ذوي الهمم، بحي الضاحية، شمال صامطة. وفور وصول المحافظ أحمد عبدالله زعلة، استقبله رئيس بلدية صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، ثم قص الشريط معلنًا انطلاقة أضخم كرنفالات الوطن بمحافظة صامطة، بعدها عزف السلام الملكي. وتجول على أجنحة المعرض؛ حيث بدأ بجناح منجزات القسم النسائي لعام 2019، ومشاريع البلدية وجناح اليسر للإجار التموين، وجناح الكلية الجامعية بصامطة للبنات "قسم الكيمياء ومكافحة المخدرات"، ومؤسسة الطالبي للمقاولات، والجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر"، والقطاع الصحي الجنوبي، ومجمع الأمل لطب الأسنان، ومكتب تعليم صامطة، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصامطة، والكلية التقنية بصامطة، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، وحرس الحدود، ومستشفى صامطة العام، وجمعية إحسان الطبية الخيرية، مبديًا إعجابه بما شاهده من تنوع مميز بجميع الأجنحة. وافتتح الصالة الرياضية النسائية المتعددة الأغراض التي تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 1500 متفرجة، والملعب المفتوح الرجالي بطاقة استيعابية ثلاثة آلاف متفرج. ومن جانب آخر كرم المحافظ الفائزين بالمراكز المتقدمة في الماراثون الرجالي. يذكر أن البلدية نظمت ماراثون "الوطن همة حتى القمة" للرجال، عصر السبت، وكانت نقطة البداية من منتزه الوادي إلى الملعب المفتوح الرجالي بمسافة 3 كيلومترات، بمشاركة أكثر من 80 شخصًا. وأوضح المحافظ أن الأمن والرخاء الذي تعيشه السعودية هو نتاج جهود متواصلة بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وواصل من بعده أبناؤه البررة مسيرة النماء والعطاء لتحصد بلادنا الإنجازات في جميع المجالات وفق رؤية المملكة 2030، مقدمًا خالص التهنئة باسمه ومشايخ وأهالي صامطة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة. وفي النهاية ودع رئيس بلدية صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، محافظ صامطة، شاكرًا إياه على تشريفه ورعايته لحفل تدشين كرنفالات اليوم الوطني. ويستمر احتفال صامطة باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، ثلاثة أيام، ويشمل العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة وحفل الأهالي يقام مساء الاثنين. شهد التدشين عدد من رؤساء الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية وشيخ شمل بني شبيل، وأعيان المحافظة.

شاهد.. محافظ صامطة يفتتح فعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-22 دشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، مساء السبت، فعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، والمعرض المصاحب له الذي تنظمه بلدية المحافظة.



جاء ذلك بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية في حديقة ذوي الهمم، بحي الضاحية، شمال صامطة.



وفور وصول المحافظ أحمد عبدالله زعلة، استقبله رئيس بلدية صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، ثم قص الشريط معلنًا انطلاقة أضخم كرنفالات الوطن بمحافظة صامطة، بعدها عزف السلام الملكي.



وتجول على أجنحة المعرض؛ حيث بدأ بجناح منجزات القسم النسائي لعام 2019، ومشاريع البلدية وجناح اليسر للإجار التموين، وجناح الكلية الجامعية بصامطة للبنات "قسم الكيمياء ومكافحة المخدرات"، ومؤسسة الطالبي للمقاولات، والجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر"، والقطاع الصحي الجنوبي، ومجمع الأمل لطب الأسنان، ومكتب تعليم صامطة، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصامطة، والكلية التقنية بصامطة، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، وحرس الحدود، ومستشفى صامطة العام، وجمعية إحسان الطبية الخيرية، مبديًا إعجابه بما شاهده من تنوع مميز بجميع الأجنحة.



وافتتح الصالة الرياضية النسائية المتعددة الأغراض التي تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 1500 متفرجة، والملعب المفتوح الرجالي بطاقة استيعابية ثلاثة آلاف متفرج.



ومن جانب آخر كرم المحافظ الفائزين بالمراكز المتقدمة في الماراثون الرجالي.



يذكر أن البلدية نظمت ماراثون "الوطن همة حتى القمة" للرجال، عصر السبت، وكانت نقطة البداية من منتزه الوادي إلى الملعب المفتوح الرجالي بمسافة 3 كيلومترات، بمشاركة أكثر من 80 شخصًا.



وأوضح المحافظ أن الأمن والرخاء الذي تعيشه السعودية هو نتاج جهود متواصلة بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وواصل من بعده أبناؤه البررة مسيرة النماء والعطاء لتحصد بلادنا الإنجازات في جميع المجالات وفق رؤية المملكة 2030، مقدمًا خالص التهنئة باسمه ومشايخ وأهالي صامطة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.



وفي النهاية ودع رئيس بلدية صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، محافظ صامطة، شاكرًا إياه على تشريفه ورعايته لحفل تدشين كرنفالات اليوم الوطني.



ويستمر احتفال صامطة باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، ثلاثة أيام، ويشمل العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة وحفل الأهالي يقام مساء الاثنين.



شهد التدشين عدد من رؤساء الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية وشيخ شمل بني شبيل، وأعيان المحافظة.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 06:34 PM

شاهد.. محافظ صامطة يفتتح فعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانين بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية في حديقة ذوي الهمم





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دشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، مساء السبت، فعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، والمعرض المصاحب له الذي تنظمه بلدية المحافظة.



جاء ذلك بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية في حديقة ذوي الهمم، بحي الضاحية، شمال صامطة.



وفور وصول المحافظ أحمد عبدالله زعلة، استقبله رئيس بلدية صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، ثم قص الشريط معلنًا انطلاقة أضخم كرنفالات الوطن بمحافظة صامطة، بعدها عزف السلام الملكي.



وتجول على أجنحة المعرض؛ حيث بدأ بجناح منجزات القسم النسائي لعام 2019، ومشاريع البلدية وجناح اليسر للإجار التموين، وجناح الكلية الجامعية بصامطة للبنات "قسم الكيمياء ومكافحة المخدرات"، ومؤسسة الطالبي للمقاولات، والجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر"، والقطاع الصحي الجنوبي، ومجمع الأمل لطب الأسنان، ومكتب تعليم صامطة، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصامطة، والكلية التقنية بصامطة، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، وحرس الحدود، ومستشفى صامطة العام، وجمعية إحسان الطبية الخيرية، مبديًا إعجابه بما شاهده من تنوع مميز بجميع الأجنحة.



وافتتح الصالة الرياضية النسائية المتعددة الأغراض التي تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 1500 متفرجة، والملعب المفتوح الرجالي بطاقة استيعابية ثلاثة آلاف متفرج.



ومن جانب آخر كرم المحافظ الفائزين بالمراكز المتقدمة في الماراثون الرجالي.



يذكر أن البلدية نظمت ماراثون "الوطن همة حتى القمة" للرجال، عصر السبت، وكانت نقطة البداية من منتزه الوادي إلى الملعب المفتوح الرجالي بمسافة 3 كيلومترات، بمشاركة أكثر من 80 شخصًا.



وأوضح المحافظ أن الأمن والرخاء الذي تعيشه السعودية هو نتاج جهود متواصلة بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وواصل من بعده أبناؤه البررة مسيرة النماء والعطاء لتحصد بلادنا الإنجازات في جميع المجالات وفق رؤية المملكة 2030، مقدمًا خالص التهنئة باسمه ومشايخ وأهالي صامطة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.



وفي النهاية ودع رئيس بلدية صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، محافظ صامطة، شاكرًا إياه على تشريفه ورعايته لحفل تدشين كرنفالات اليوم الوطني.



ويستمر احتفال صامطة باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، ثلاثة أيام، ويشمل العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة وحفل الأهالي يقام مساء الاثنين.



شهد التدشين عدد من رؤساء الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية وشيخ شمل بني شبيل، وأعيان المحافظة.