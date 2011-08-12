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كويكب أكبر من حجم هرم خوفو يقترب من الأرض.. وناسا تحذر

سيكون أقرب إلى الأرض من كوكب الزهرة بـ 40 مرة ويشكل خطراً

تشهد نهاية شهر أغسطس الجاري اقتراب كويكب أكبر من حجم هرم خوفو من الأرض ويحتمل أن "يشكل خطراً".

ووفقاً لبيانات وكالة الفضاء الأمريكية، "ناسا" فإن قطر الكويكب 2019 OU1 يعادل 160 متراً أي أكبر بـ 20 متراً من هرم خوفو.

وبحسب وكالة نوفوستي للأنباء فإنه في يوم 28 أغسطس سيكون الكويكب 2019 OU1 أقرب إلى الأرض من كوكب الزهرة بـ 40 مرة، وسوف يكون على مسافة نحو مليون كيلومتر عن كوكبنا.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد نشرت قائمة بالأجسام الفضائية التي تشكل خطورة محتملة على الأرض. يتضح منها أن احتمال اصطدام الكويكب 2006QV89 بالأرض هو واحد إلى سبعة آلاف. حالياً يبعد الكويكب عن الأرض مسافة 5.7 ملايين كيلومتر.

وهناك الكويكب 2010RF12 الذي يتوقع اقترابه من الأرض عام 2095 وأن احتمال اصطدامه بكوكبنا هو واحد إلى ستة عشر.

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كويكب أكبر من حجم هرم خوفو يقترب من الأرض.. وناسا تحذر
سبق

تشهد نهاية شهر أغسطس الجاري اقتراب كويكب أكبر من حجم هرم خوفو من الأرض ويحتمل أن "يشكل خطراً".

ووفقاً لبيانات وكالة الفضاء الأمريكية، "ناسا" فإن قطر الكويكب 2019 OU1 يعادل 160 متراً أي أكبر بـ 20 متراً من هرم خوفو.

وبحسب وكالة نوفوستي للأنباء فإنه في يوم 28 أغسطس سيكون الكويكب 2019 OU1 أقرب إلى الأرض من كوكب الزهرة بـ 40 مرة، وسوف يكون على مسافة نحو مليون كيلومتر عن كوكبنا.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد نشرت قائمة بالأجسام الفضائية التي تشكل خطورة محتملة على الأرض. يتضح منها أن احتمال اصطدام الكويكب 2006QV89 بالأرض هو واحد إلى سبعة آلاف. حالياً يبعد الكويكب عن الأرض مسافة 5.7 ملايين كيلومتر.

وهناك الكويكب 2010RF12 الذي يتوقع اقترابه من الأرض عام 2095 وأن احتمال اصطدامه بكوكبنا هو واحد إلى ستة عشر.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
11:16 AM

كويكب أكبر من حجم هرم خوفو يقترب من الأرض.. وناسا تحذر

سيكون أقرب إلى الأرض من كوكب الزهرة بـ 40 مرة ويشكل خطراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشهد نهاية شهر أغسطس الجاري اقتراب كويكب أكبر من حجم هرم خوفو من الأرض ويحتمل أن "يشكل خطراً".

ووفقاً لبيانات وكالة الفضاء الأمريكية، "ناسا" فإن قطر الكويكب 2019 OU1 يعادل 160 متراً أي أكبر بـ 20 متراً من هرم خوفو.

وبحسب وكالة نوفوستي للأنباء فإنه في يوم 28 أغسطس سيكون الكويكب 2019 OU1 أقرب إلى الأرض من كوكب الزهرة بـ 40 مرة، وسوف يكون على مسافة نحو مليون كيلومتر عن كوكبنا.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد نشرت قائمة بالأجسام الفضائية التي تشكل خطورة محتملة على الأرض. يتضح منها أن احتمال اصطدام الكويكب 2006QV89 بالأرض هو واحد إلى سبعة آلاف. حالياً يبعد الكويكب عن الأرض مسافة 5.7 ملايين كيلومتر.

وهناك الكويكب 2010RF12 الذي يتوقع اقترابه من الأرض عام 2095 وأن احتمال اصطدامه بكوكبنا هو واحد إلى ستة عشر.

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