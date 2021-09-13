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الجامعة العربية تحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسرى الفلسطينيين

قالت: نتابع بقلق بالغ ما تقوم به من إجراءات عقابية شاملة بعد واقعة هروب سجن جلبوع

حمّلت جامعة الدول العربية حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين وما يتعرّض له ذووهم وأقاربهم من معاناة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي؛ في تصريح له اليوم، إن الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات عقابية شاملة بعد واقعة هروب ستة أسرى من سجن جلبوع وإعادة اعتقال أربعة منهم، إضافة إلى إجلاء عدد من الأسرى وتشتيتهم في مختلف السجون الإسرائيلية في سلسلة من الإجراءات القمعية التي يتعرّضون لها وعائلاتهم، مؤكداً دعم الجامعة العربية المطلق للشعب الفلسطيني وأسراه.

وطالب أبو علي؛ منظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بأن تضطلع بدورها في حماية الأسرى الفلسطينيين من خلال الضغط على سلطات الاحتلال للتقيد بالاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

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الجامعة العربية تحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسرى الفلسطينيين
سبق

حمّلت جامعة الدول العربية حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين وما يتعرّض له ذووهم وأقاربهم من معاناة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي؛ في تصريح له اليوم، إن الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات عقابية شاملة بعد واقعة هروب ستة أسرى من سجن جلبوع وإعادة اعتقال أربعة منهم، إضافة إلى إجلاء عدد من الأسرى وتشتيتهم في مختلف السجون الإسرائيلية في سلسلة من الإجراءات القمعية التي يتعرّضون لها وعائلاتهم، مؤكداً دعم الجامعة العربية المطلق للشعب الفلسطيني وأسراه.

وطالب أبو علي؛ منظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بأن تضطلع بدورها في حماية الأسرى الفلسطينيين من خلال الضغط على سلطات الاحتلال للتقيد بالاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
11:42 AM

الجامعة العربية تحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسرى الفلسطينيين

قالت: نتابع بقلق بالغ ما تقوم به من إجراءات عقابية شاملة بعد واقعة هروب سجن جلبوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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حمّلت جامعة الدول العربية حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين وما يتعرّض له ذووهم وأقاربهم من معاناة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي؛ في تصريح له اليوم، إن الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات عقابية شاملة بعد واقعة هروب ستة أسرى من سجن جلبوع وإعادة اعتقال أربعة منهم، إضافة إلى إجلاء عدد من الأسرى وتشتيتهم في مختلف السجون الإسرائيلية في سلسلة من الإجراءات القمعية التي يتعرّضون لها وعائلاتهم، مؤكداً دعم الجامعة العربية المطلق للشعب الفلسطيني وأسراه.

وطالب أبو علي؛ منظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بأن تضطلع بدورها في حماية الأسرى الفلسطينيين من خلال الضغط على سلطات الاحتلال للتقيد بالاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

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