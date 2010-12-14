بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في الغرزة بحجة تقدم خدماتها العلاجية لـ325 مستفيدًا خلال أسبوع

قدَّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الغرزة بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ325 مستفيدًا خلال المدة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر2021م.

وراجع عيادة الباطنية 158 مراجعًا، و49 شخصًا راجعوا عيادة الطوارئ، فيما راجع شخصان عيادة التوعية والتثقيف، و27 حالة راجعت عيادة الصحة الإنجابية، و10 مستفيدين راجعوا قسم التضميد والجراحة، وراجع 31 فردًا عيادة علاج الأمراض الجلدية والفطرية، فيما راجع 50 مستفيدًا عيادة مكافحة الأمراض الوبائية.

كما صُرفت الأدوية لـ325 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 87 مريضًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.