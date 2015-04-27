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السفير "الشعيبي" يسلّم وزير الصحة الكاميروني المساعدات الطبية المقدمة من المملكة

ضمن أعمال "الملك سلمان للإغاثة" المخصصة للتصدي لجائحة كورونا بعدد من الدول

قام السفير عبدالإله بن محمد الشعيبي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون، بتسليم المساعدات الطبية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية، عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المخصصة للتصدي لجائحة كورونا في عدد من الدول؛ من ضمنها جمهورية الكاميرون.

وتم تسليم المساعدات من خلال وزير الصحة العامة الكاميروني، وعدد من المسؤولين في الحكومة؛ حيث قدّم الوزير شكر الحكومة الكاميرونية للحكومة السعودية؛ مثمنًا ما تقوم به على المستوى الدولي في سبيل التصدي لهذه الجائحة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير "الشعيبي" يسلّم وزير الصحة الكاميروني المساعدات الطبية المقدمة من المملكة
سبق

قام السفير عبدالإله بن محمد الشعيبي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون، بتسليم المساعدات الطبية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية، عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المخصصة للتصدي لجائحة كورونا في عدد من الدول؛ من ضمنها جمهورية الكاميرون.

وتم تسليم المساعدات من خلال وزير الصحة العامة الكاميروني، وعدد من المسؤولين في الحكومة؛ حيث قدّم الوزير شكر الحكومة الكاميرونية للحكومة السعودية؛ مثمنًا ما تقوم به على المستوى الدولي في سبيل التصدي لهذه الجائحة.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
09:24 PM

السفير "الشعيبي" يسلّم وزير الصحة الكاميروني المساعدات الطبية المقدمة من المملكة

ضمن أعمال "الملك سلمان للإغاثة" المخصصة للتصدي لجائحة كورونا بعدد من الدول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام السفير عبدالإله بن محمد الشعيبي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون، بتسليم المساعدات الطبية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية، عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المخصصة للتصدي لجائحة كورونا في عدد من الدول؛ من ضمنها جمهورية الكاميرون.

وتم تسليم المساعدات من خلال وزير الصحة العامة الكاميروني، وعدد من المسؤولين في الحكومة؛ حيث قدّم الوزير شكر الحكومة الكاميرونية للحكومة السعودية؛ مثمنًا ما تقوم به على المستوى الدولي في سبيل التصدي لهذه الجائحة.

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