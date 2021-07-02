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"الأرصاد":  طقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة والرياض والقصيم والشمالية

سحب رعدية ممطرة بالمرتفعات ورياح مثيرة للغبار والأتربة بالسواحل تحد من الرؤية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقساً شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، والحدود الشمالية، كما تكون الفرصة مهيأة -بإذن الله- لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات عسير؛ قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة، وكذلك تتأثر سواحل جيزان، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة برياح نشطة تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد":  طقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة والرياض والقصيم والشمالية
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقساً شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، والحدود الشمالية، كما تكون الفرصة مهيأة -بإذن الله- لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات عسير؛ قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة، وكذلك تتأثر سواحل جيزان، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة برياح نشطة تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
01:06 PM

"الأرصاد":  طقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة والرياض والقصيم والشمالية

سحب رعدية ممطرة بالمرتفعات ورياح مثيرة للغبار والأتربة بالسواحل تحد من الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقساً شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، والحدود الشمالية، كما تكون الفرصة مهيأة -بإذن الله- لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات عسير؛ قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة، وكذلك تتأثر سواحل جيزان، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة برياح نشطة تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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