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ميليشيا الحوثي تُطلق صاروخَيْن باليستيَّيْن من "صنعاء" وسقوطهما داخل "صعدة" .. صباح اليوم

"المالكي": الانقلابيون يستخدمون الأعيان المدنية لمكان الإطلاق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت صباح اليوم (الجمعة 04 أكتوبر 2019م) صاروخَيْن باليستيَّيْن من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العقيد المالكي؛ استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاكها القانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدّد حياة المئات من المدنيين.

وأكّد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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ميليشيا الحوثي تُطلق صاروخَيْن باليستيَّيْن من "صنعاء" وسقوطهما داخل "صعدة" .. صباح اليوم
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت صباح اليوم (الجمعة 04 أكتوبر 2019م) صاروخَيْن باليستيَّيْن من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العقيد المالكي؛ استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاكها القانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدّد حياة المئات من المدنيين.

وأكّد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
02:35 PM

ميليشيا الحوثي تُطلق صاروخَيْن باليستيَّيْن من "صنعاء" وسقوطهما داخل "صعدة" .. صباح اليوم

"المالكي": الانقلابيون يستخدمون الأعيان المدنية لمكان الإطلاق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت صباح اليوم (الجمعة 04 أكتوبر 2019م) صاروخَيْن باليستيَّيْن من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العقيد المالكي؛ استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاكها القانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدّد حياة المئات من المدنيين.

وأكّد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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