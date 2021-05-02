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الشؤون الإسلامية تختتم توزيع السلال الغذائية الرمضانية في السنغال

وزعت ألفَي سلة في ١٤ موقعًا من الجمعيات الإسلامية ودور التحفيظ

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى السنغال، توزيع السلال الغذائية الرمضانية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين.

وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة في داكار هزاع مليح المطيري أنه منذ بداية تدشين البرنامج تم توزيع ٢٠٠٠ سلة غذائية، في ١٤ موقعًا من الجمعيات الإسلامية ودور التحفيظ والمراكز الدينية ودور الأيتام والأرامل، وعلى الأسر المتعففة والمحتاجين في عدد من المدن والأقاليم والقرى في السنغال، ليستفيد منها أكثر من ٢٠,٠٠٠ ألف شخص، كما تم توزيع ٥٠٠ كيس للمارة وعابري الطرق والمسافرين.

وبيّن المطيري أن السلة الغذائية الواحدة بما فيها من أصناف غذائية تكفي شهر رمضان بأكمله لأسرة واحدة، مؤكدًا أن التوزيع جرى وفق الإجراءات الصحية المعمول بها في السنغال للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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الشؤون الإسلامية تختتم توزيع السلال الغذائية الرمضانية في السنغال
سبق

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى السنغال، توزيع السلال الغذائية الرمضانية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين.

وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة في داكار هزاع مليح المطيري أنه منذ بداية تدشين البرنامج تم توزيع ٢٠٠٠ سلة غذائية، في ١٤ موقعًا من الجمعيات الإسلامية ودور التحفيظ والمراكز الدينية ودور الأيتام والأرامل، وعلى الأسر المتعففة والمحتاجين في عدد من المدن والأقاليم والقرى في السنغال، ليستفيد منها أكثر من ٢٠,٠٠٠ ألف شخص، كما تم توزيع ٥٠٠ كيس للمارة وعابري الطرق والمسافرين.

وبيّن المطيري أن السلة الغذائية الواحدة بما فيها من أصناف غذائية تكفي شهر رمضان بأكمله لأسرة واحدة، مؤكدًا أن التوزيع جرى وفق الإجراءات الصحية المعمول بها في السنغال للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
07:20 PM

الشؤون الإسلامية تختتم توزيع السلال الغذائية الرمضانية في السنغال

وزعت ألفَي سلة في ١٤ موقعًا من الجمعيات الإسلامية ودور التحفيظ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى السنغال، توزيع السلال الغذائية الرمضانية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين.

وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة في داكار هزاع مليح المطيري أنه منذ بداية تدشين البرنامج تم توزيع ٢٠٠٠ سلة غذائية، في ١٤ موقعًا من الجمعيات الإسلامية ودور التحفيظ والمراكز الدينية ودور الأيتام والأرامل، وعلى الأسر المتعففة والمحتاجين في عدد من المدن والأقاليم والقرى في السنغال، ليستفيد منها أكثر من ٢٠,٠٠٠ ألف شخص، كما تم توزيع ٥٠٠ كيس للمارة وعابري الطرق والمسافرين.

وبيّن المطيري أن السلة الغذائية الواحدة بما فيها من أصناف غذائية تكفي شهر رمضان بأكمله لأسرة واحدة، مؤكدًا أن التوزيع جرى وفق الإجراءات الصحية المعمول بها في السنغال للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

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