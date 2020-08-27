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خلال 82 يوم عمل.. "بلدية البديع" بالأفلاج تزيل 40 ألف طن من المخلفات

لمعالجة التشوه البصري بالأحياء الداخلية والطرق الرئيسية والحدائق

نجحت بلدية البديع (30 كم جنوب الأفلاج) خلال الفترة الماضية في إزالة أكثر من 40 ألف طن من المخالفات بمركز البديع والقرى والهجر والمراكز التابعة له.

وبناءً على توجيهات ومتابعة من رئيس بلدية البديع المهندس حسين بن مبارك السبيعي أطلقت البلدية أكبر حملة نظافة، وذلك وفق خطة شاملة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي تعد جزء من أولويات العمل البلدي في خدمة المجتمع.

من جهته أكد رئيس قسم النظافة ببلدية البديع يحيى سلمان الفيفي أن حملة النظافة شملت جميع مراكز البديع "البديع الشمالي ، البديع الجنوبي، سويدان، مروان، العجلية".

وأضاف الفيفي أن الحملة ركزت على إزالة المخلفات من الأحياء الداخلية والطرق الرئيسية بجانب الحدائق والمرافق الحكومية والمرافق العامة وبلغ خلالها عدد المخلفات 40824 طن خلال 82 يوم عمل.

واختتم بأن الحملة امتداد لحملات قادمة في الفترة المقبلة؛ للارتقاء بمستوى الإصحاح البيئي سعياً منا بأن تكون مدينتنا نظيفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال 82 يوم عمل.. "بلدية البديع" بالأفلاج تزيل 40 ألف طن من المخلفات
سبق

نجحت بلدية البديع (30 كم جنوب الأفلاج) خلال الفترة الماضية في إزالة أكثر من 40 ألف طن من المخالفات بمركز البديع والقرى والهجر والمراكز التابعة له.

وبناءً على توجيهات ومتابعة من رئيس بلدية البديع المهندس حسين بن مبارك السبيعي أطلقت البلدية أكبر حملة نظافة، وذلك وفق خطة شاملة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي تعد جزء من أولويات العمل البلدي في خدمة المجتمع.

من جهته أكد رئيس قسم النظافة ببلدية البديع يحيى سلمان الفيفي أن حملة النظافة شملت جميع مراكز البديع "البديع الشمالي ، البديع الجنوبي، سويدان، مروان، العجلية".

وأضاف الفيفي أن الحملة ركزت على إزالة المخلفات من الأحياء الداخلية والطرق الرئيسية بجانب الحدائق والمرافق الحكومية والمرافق العامة وبلغ خلالها عدد المخلفات 40824 طن خلال 82 يوم عمل.

واختتم بأن الحملة امتداد لحملات قادمة في الفترة المقبلة؛ للارتقاء بمستوى الإصحاح البيئي سعياً منا بأن تكون مدينتنا نظيفة.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
11:18 AM

خلال 82 يوم عمل.. "بلدية البديع" بالأفلاج تزيل 40 ألف طن من المخلفات

لمعالجة التشوه البصري بالأحياء الداخلية والطرق الرئيسية والحدائق

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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نجحت بلدية البديع (30 كم جنوب الأفلاج) خلال الفترة الماضية في إزالة أكثر من 40 ألف طن من المخالفات بمركز البديع والقرى والهجر والمراكز التابعة له.

وبناءً على توجيهات ومتابعة من رئيس بلدية البديع المهندس حسين بن مبارك السبيعي أطلقت البلدية أكبر حملة نظافة، وذلك وفق خطة شاملة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي تعد جزء من أولويات العمل البلدي في خدمة المجتمع.

من جهته أكد رئيس قسم النظافة ببلدية البديع يحيى سلمان الفيفي أن حملة النظافة شملت جميع مراكز البديع "البديع الشمالي ، البديع الجنوبي، سويدان، مروان، العجلية".

وأضاف الفيفي أن الحملة ركزت على إزالة المخلفات من الأحياء الداخلية والطرق الرئيسية بجانب الحدائق والمرافق الحكومية والمرافق العامة وبلغ خلالها عدد المخلفات 40824 طن خلال 82 يوم عمل.

واختتم بأن الحملة امتداد لحملات قادمة في الفترة المقبلة؛ للارتقاء بمستوى الإصحاح البيئي سعياً منا بأن تكون مدينتنا نظيفة.

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