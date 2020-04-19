النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لليوم الثاني على التوالي.. دولة عربية لم تسجل إصابات جديدة بـ"كورونا"

الحصيلة المؤكدة لإصابات الفيروس بها ما زالت مستقرة عند 49 حالة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي؛ لتستقر الحصيلة المؤكدة لإصابات الفيروس في البلاد عند 49 إصابة.

وقال المركز في بيان له اليوم: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تَسَلّم السبت 18 عينة للكشف على فيروس كورونا؛ ليتبين أن كل النتائج سالبة بعد الفحص المختبري.

ومن بين الإصابات المؤكدة، سجلت ليبيا حالة وفاة لمسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، ولم تسجل بنغازي سوى أربعة إصابات.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لليوم الثاني على التوالي.. دولة عربية لم تسجل إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي؛ لتستقر الحصيلة المؤكدة لإصابات الفيروس في البلاد عند 49 إصابة.

وقال المركز في بيان له اليوم: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تَسَلّم السبت 18 عينة للكشف على فيروس كورونا؛ ليتبين أن كل النتائج سالبة بعد الفحص المختبري.

ومن بين الإصابات المؤكدة، سجلت ليبيا حالة وفاة لمسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، ولم تسجل بنغازي سوى أربعة إصابات.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:31 AM

لليوم الثاني على التوالي.. دولة عربية لم تسجل إصابات جديدة بـ"كورونا"

الحصيلة المؤكدة لإصابات الفيروس بها ما زالت مستقرة عند 49 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
1
7,403

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي؛ لتستقر الحصيلة المؤكدة لإصابات الفيروس في البلاد عند 49 إصابة.

وقال المركز في بيان له اليوم: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تَسَلّم السبت 18 عينة للكشف على فيروس كورونا؛ ليتبين أن كل النتائج سالبة بعد الفحص المختبري.

ومن بين الإصابات المؤكدة، سجلت ليبيا حالة وفاة لمسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، ولم تسجل بنغازي سوى أربعة إصابات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,345
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,754
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,288
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,405

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة