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"الصحة" تعلن تسجيل 1881 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى87142

إيران تعترف باحتمالية مواجهتها موجة ثانية من "كورونا"

"نمكي" حذر من عدم احترام الإجراءات

اعترف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم (الاثنين)، بأن إيران قد تواجه موجة ثانية وأشد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذا تجاهل المواطنون الإرشادات وقواعد التباعد الاجتماعي.

وأوضح "نمكي" في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي أن تفشي "كورونا" لم ينته بعد، وربما يعود في أي لحظة أقوى من ذي قبل.

وحذر الوزير الإيراني من أنه إذا لم يحترم المواطنون التدابير الصحية فليعدوا أنفسهم للوضع الأسوأ.

وبدأت إيران، وهي واحدة من أشد البلاد تضررًا من الفيروس في المنطقة، تخفيف إجراءات العزل العام في أبريل (نيسان) بعد انخفاض في أعداد الوفيات، لكن شهر مايو (أيار)، شهد زيادة طفيفة في معدل حالات الإصابة مقارنة بتلك المسجلة في الفترة من منتصف إلى أواخر أبريل وهو ما عزته الحكومة إلى زيادة الفحوص.

وسجلت إيران 154 ألفًا و445 حالة إصابة بالفيروس في المجمل حتى اليوم بزيادة قدرها 2979 حالة عن أمس، كما سجلت 81 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 7878.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران تعترف باحتمالية مواجهتها موجة ثانية من "كورونا"
سبق

اعترف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم (الاثنين)، بأن إيران قد تواجه موجة ثانية وأشد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذا تجاهل المواطنون الإرشادات وقواعد التباعد الاجتماعي.

وأوضح "نمكي" في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي أن تفشي "كورونا" لم ينته بعد، وربما يعود في أي لحظة أقوى من ذي قبل.

وحذر الوزير الإيراني من أنه إذا لم يحترم المواطنون التدابير الصحية فليعدوا أنفسهم للوضع الأسوأ.

وبدأت إيران، وهي واحدة من أشد البلاد تضررًا من الفيروس في المنطقة، تخفيف إجراءات العزل العام في أبريل (نيسان) بعد انخفاض في أعداد الوفيات، لكن شهر مايو (أيار)، شهد زيادة طفيفة في معدل حالات الإصابة مقارنة بتلك المسجلة في الفترة من منتصف إلى أواخر أبريل وهو ما عزته الحكومة إلى زيادة الفحوص.

وسجلت إيران 154 ألفًا و445 حالة إصابة بالفيروس في المجمل حتى اليوم بزيادة قدرها 2979 حالة عن أمس، كما سجلت 81 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 7878.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
03:31 PM

إيران تعترف باحتمالية مواجهتها موجة ثانية من "كورونا"

"نمكي" حذر من عدم احترام الإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم (الاثنين)، بأن إيران قد تواجه موجة ثانية وأشد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذا تجاهل المواطنون الإرشادات وقواعد التباعد الاجتماعي.

وأوضح "نمكي" في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي أن تفشي "كورونا" لم ينته بعد، وربما يعود في أي لحظة أقوى من ذي قبل.

وحذر الوزير الإيراني من أنه إذا لم يحترم المواطنون التدابير الصحية فليعدوا أنفسهم للوضع الأسوأ.

وبدأت إيران، وهي واحدة من أشد البلاد تضررًا من الفيروس في المنطقة، تخفيف إجراءات العزل العام في أبريل (نيسان) بعد انخفاض في أعداد الوفيات، لكن شهر مايو (أيار)، شهد زيادة طفيفة في معدل حالات الإصابة مقارنة بتلك المسجلة في الفترة من منتصف إلى أواخر أبريل وهو ما عزته الحكومة إلى زيادة الفحوص.

وسجلت إيران 154 ألفًا و445 حالة إصابة بالفيروس في المجمل حتى اليوم بزيادة قدرها 2979 حالة عن أمس، كما سجلت 81 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 7878.

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