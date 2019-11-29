دعوة ملاك مناحل الباحة للابتعاد عن أمكان أسراب الجراد

خاصة في محافظتي "قلوة والمخواة".. تمهيدًا لبدء المكافحة

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب النحل والمواشي في قلوة والمخواة بمحافظة الباحة بالابتعاد عن أماكن تكاثر الجراد، إذ ستبدأ أعمال المكافحة الجوية والأرضية.

ودعت وزارة المياة والبيئة، عبر حسابها الرسمي، إلى نقل مناحلهم الى الأماكن التي لا يتواجد فيها الجراد والقادم من شرق أفريقيا، وتحديدًا في "قلوة والمخواة"، نظرًا لأن أعمال المكافحة ستبدأ.

وشددت الوزارة على أهمية تعاون الجميع حفاظًا على سلامة المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي الذي تستفيد منه المناحل والمواشي.