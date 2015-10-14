نادي الطلبة السعوديين باليابان يفتح باب التطوع لمساعدة متضرري الإعصار

انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية تجاه البلد المضيف والعلاقات المتميزة بين الشعبين

دعا نادي الطلبة السعوديين في العاصمة اليابانية طوكيو، المبتعثين الراغبين في التطوع، لمساعدة المتضررين من إعصار "هاغيبس" إلى التواصل معه.

ووفق ما أورده حساب السفارة السعودية في اليابان على "تويتر"؛ أوضح نادي الطلبة السعوديين أن ذلك يأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للنادي تجاه البلد المضيف، والعلاقات المتميزة بين الشعبين الصديقين.

وكانت السفارة قد أفادت مع بداية الإعصار، بأنه نظرًا للتحذيرات من الإعصار وما يصاحبه من رياح وأمطار قوية؛ فإنها تهيب بالمواطنين في اليابان توخي الحيطة والحذر، والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث.

جدير بالذكر أن حصيلة ضحايا إعصار هاجيبيس الذي ضرب اليابان قد ارتفعت إلى 33 قتيلًا و170 جريحًا؛ فيما لا يزال 19 شخصًا في عداد المفقودين.

وقالت الحكومة اليابانية: إن الإعصار تسبب في حدوث 48 انهيارًا أرضيًّا في 12 محافظة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشهيدي سوجا في مؤتمر صحفي أن تحذيرًا طارئًا من الأمطار، صدر في 13 محافظة أول أمس السبت، بما في ذلك طوكيو وشيزوكا؛ مشيرًا إلى أن الإعصار تَسَبّب في كوارث بمناطق واسعة للغاية.

وكشف أن حوالى 376 ألف أسرة لا تزال دون كهرباء، و14 ألف أسرة بدون إمدادات المياه؛ مبينًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للقيام بعمليات البحث والإنقاذ وجهود التعافي.