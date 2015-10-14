النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نادي الطلبة السعوديين باليابان يفتح باب التطوع لمساعدة متضرري الإعصار

انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية تجاه البلد المضيف والعلاقات المتميزة بين الشعبين

دعا نادي الطلبة السعوديين في العاصمة اليابانية طوكيو، المبتعثين الراغبين في التطوع، لمساعدة المتضررين من إعصار "هاغيبس" إلى التواصل معه.

ووفق ما أورده حساب السفارة السعودية في اليابان على "تويتر"؛ أوضح نادي الطلبة السعوديين أن ذلك يأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للنادي تجاه البلد المضيف، والعلاقات المتميزة بين الشعبين الصديقين.

وكانت السفارة قد أفادت مع بداية الإعصار، بأنه نظرًا للتحذيرات من الإعصار وما يصاحبه من رياح وأمطار قوية؛ فإنها تهيب بالمواطنين في اليابان توخي الحيطة والحذر، والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث.

جدير بالذكر أن حصيلة ضحايا إعصار هاجيبيس الذي ضرب اليابان قد ارتفعت إلى 33 قتيلًا و170 جريحًا؛ فيما لا يزال 19 شخصًا في عداد المفقودين.

وقالت الحكومة اليابانية: إن الإعصار تسبب في حدوث 48 انهيارًا أرضيًّا في 12 محافظة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشهيدي سوجا في مؤتمر صحفي أن تحذيرًا طارئًا من الأمطار، صدر في 13 محافظة أول أمس السبت، بما في ذلك طوكيو وشيزوكا؛ مشيرًا إلى أن الإعصار تَسَبّب في كوارث بمناطق واسعة للغاية.

وكشف أن حوالى 376 ألف أسرة لا تزال دون كهرباء، و14 ألف أسرة بدون إمدادات المياه؛ مبينًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للقيام بعمليات البحث والإنقاذ وجهود التعافي.

نادي الطلبة السعوديين باليابان هاغيبس السفارة السعودية في اليابان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نادي الطلبة السعوديين باليابان يفتح باب التطوع لمساعدة متضرري الإعصار
سبق

دعا نادي الطلبة السعوديين في العاصمة اليابانية طوكيو، المبتعثين الراغبين في التطوع، لمساعدة المتضررين من إعصار "هاغيبس" إلى التواصل معه.

ووفق ما أورده حساب السفارة السعودية في اليابان على "تويتر"؛ أوضح نادي الطلبة السعوديين أن ذلك يأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للنادي تجاه البلد المضيف، والعلاقات المتميزة بين الشعبين الصديقين.

وكانت السفارة قد أفادت مع بداية الإعصار، بأنه نظرًا للتحذيرات من الإعصار وما يصاحبه من رياح وأمطار قوية؛ فإنها تهيب بالمواطنين في اليابان توخي الحيطة والحذر، والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث.

جدير بالذكر أن حصيلة ضحايا إعصار هاجيبيس الذي ضرب اليابان قد ارتفعت إلى 33 قتيلًا و170 جريحًا؛ فيما لا يزال 19 شخصًا في عداد المفقودين.

وقالت الحكومة اليابانية: إن الإعصار تسبب في حدوث 48 انهيارًا أرضيًّا في 12 محافظة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشهيدي سوجا في مؤتمر صحفي أن تحذيرًا طارئًا من الأمطار، صدر في 13 محافظة أول أمس السبت، بما في ذلك طوكيو وشيزوكا؛ مشيرًا إلى أن الإعصار تَسَبّب في كوارث بمناطق واسعة للغاية.

وكشف أن حوالى 376 ألف أسرة لا تزال دون كهرباء، و14 ألف أسرة بدون إمدادات المياه؛ مبينًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للقيام بعمليات البحث والإنقاذ وجهود التعافي.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
01:33 PM

نادي الطلبة السعوديين باليابان يفتح باب التطوع لمساعدة متضرري الإعصار

انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية تجاه البلد المضيف والعلاقات المتميزة بين الشعبين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
62

دعا نادي الطلبة السعوديين في العاصمة اليابانية طوكيو، المبتعثين الراغبين في التطوع، لمساعدة المتضررين من إعصار "هاغيبس" إلى التواصل معه.

ووفق ما أورده حساب السفارة السعودية في اليابان على "تويتر"؛ أوضح نادي الطلبة السعوديين أن ذلك يأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للنادي تجاه البلد المضيف، والعلاقات المتميزة بين الشعبين الصديقين.

وكانت السفارة قد أفادت مع بداية الإعصار، بأنه نظرًا للتحذيرات من الإعصار وما يصاحبه من رياح وأمطار قوية؛ فإنها تهيب بالمواطنين في اليابان توخي الحيطة والحذر، والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث.

جدير بالذكر أن حصيلة ضحايا إعصار هاجيبيس الذي ضرب اليابان قد ارتفعت إلى 33 قتيلًا و170 جريحًا؛ فيما لا يزال 19 شخصًا في عداد المفقودين.

وقالت الحكومة اليابانية: إن الإعصار تسبب في حدوث 48 انهيارًا أرضيًّا في 12 محافظة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشهيدي سوجا في مؤتمر صحفي أن تحذيرًا طارئًا من الأمطار، صدر في 13 محافظة أول أمس السبت، بما في ذلك طوكيو وشيزوكا؛ مشيرًا إلى أن الإعصار تَسَبّب في كوارث بمناطق واسعة للغاية.

وكشف أن حوالى 376 ألف أسرة لا تزال دون كهرباء، و14 ألف أسرة بدون إمدادات المياه؛ مبينًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للقيام بعمليات البحث والإنقاذ وجهود التعافي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,054
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,769
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,873
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,583

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة