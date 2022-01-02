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أرقام قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا في 3 مدن سعودية

سجلت أكثر من 700 إصابة جديدة من أصل 1024 حالة

شهدت ثلاث مدن سعودية أرقامًا قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بواقع أكثر من 700 حالة إصابة جديدة، وهي الرياض وجدة ومكة المكرمة.

وسجلت الرياض 337 إصابة جديدة مقابل 123 حالة تعافٍ، تلتها جدة بـ 231 إصابة جديدة، مقابل 61 حالة تماثلت للشفاء، ثم مكة المكرمة بـ 153 إصابة جديدة مقابل 34 حالة تماثلت للشفاء.

وتوزعت باقي الحالات من أصل 1024 إصابة جديدة سجلتها المملكة اليوم؛ على مدن ومحافظات المملكة.

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أرقام قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا في 3 مدن سعودية
سبق

شهدت ثلاث مدن سعودية أرقامًا قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بواقع أكثر من 700 حالة إصابة جديدة، وهي الرياض وجدة ومكة المكرمة.

وسجلت الرياض 337 إصابة جديدة مقابل 123 حالة تعافٍ، تلتها جدة بـ 231 إصابة جديدة، مقابل 61 حالة تماثلت للشفاء، ثم مكة المكرمة بـ 153 إصابة جديدة مقابل 34 حالة تماثلت للشفاء.

وتوزعت باقي الحالات من أصل 1024 إصابة جديدة سجلتها المملكة اليوم؛ على مدن ومحافظات المملكة.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
04:30 PM

أرقام قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا في 3 مدن سعودية

سجلت أكثر من 700 إصابة جديدة من أصل 1024 حالة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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شهدت ثلاث مدن سعودية أرقامًا قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بواقع أكثر من 700 حالة إصابة جديدة، وهي الرياض وجدة ومكة المكرمة.

وسجلت الرياض 337 إصابة جديدة مقابل 123 حالة تعافٍ، تلتها جدة بـ 231 إصابة جديدة، مقابل 61 حالة تماثلت للشفاء، ثم مكة المكرمة بـ 153 إصابة جديدة مقابل 34 حالة تماثلت للشفاء.

وتوزعت باقي الحالات من أصل 1024 إصابة جديدة سجلتها المملكة اليوم؛ على مدن ومحافظات المملكة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,151
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,562

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