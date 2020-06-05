النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. العائدون في "الرحلة الخامسة الاستثنائية" يغادرون مطار سيدني

توجيه ملك تابعه وزير الخارجية وأشرف على تنفيذه سفارة أستراليا وأعضاؤها

‏غادرت مطار سيدني، اليوم الجمعة، الرحلة الخامسة من الرحلات الاستثنائية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمساعدة المواطنين السعوديين في ‫أستراليا والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن من مطار سدني الدولي إلى مطار الملك فهد الدولي وبمتابعة من وزير الخارجية وإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم.

وكان في وداع المغادرين بمطار سيدني الدولي نائب السفير أحمد آل دغرير، والقنصل العام للمملكة في سدني سلمان بن هزاع المطيري وعدد من أعضاء السفارة ؛ لتسهيل إجراءات سفر المواطنين وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم‪.


‏‪كما عبر عدد من المواطنين العائدين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة -أيدها الله- ولسفارة المملكة لدى أستراليا على ما قدمته من تسهيلات في سبيل تأمين عودتهم، والحرص على سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا.

بدر الجبل تبوك عبدالله الراجحي جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. العائدون في "الرحلة الخامسة الاستثنائية" يغادرون مطار سيدني
سبق

‏غادرت مطار سيدني، اليوم الجمعة، الرحلة الخامسة من الرحلات الاستثنائية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمساعدة المواطنين السعوديين في ‫أستراليا والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن من مطار سدني الدولي إلى مطار الملك فهد الدولي وبمتابعة من وزير الخارجية وإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم.

وكان في وداع المغادرين بمطار سيدني الدولي نائب السفير أحمد آل دغرير، والقنصل العام للمملكة في سدني سلمان بن هزاع المطيري وعدد من أعضاء السفارة ؛ لتسهيل إجراءات سفر المواطنين وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم‪.


‏‪كما عبر عدد من المواطنين العائدين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة -أيدها الله- ولسفارة المملكة لدى أستراليا على ما قدمته من تسهيلات في سبيل تأمين عودتهم، والحرص على سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
06:17 PM

شاهد.. العائدون في "الرحلة الخامسة الاستثنائية" يغادرون مطار سيدني

توجيه ملك تابعه وزير الخارجية وأشرف على تنفيذه سفارة أستراليا وأعضاؤها

A A A
مجموعة من المحررين - الرياض
2
4,216

‏غادرت مطار سيدني، اليوم الجمعة، الرحلة الخامسة من الرحلات الاستثنائية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمساعدة المواطنين السعوديين في ‫أستراليا والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن من مطار سدني الدولي إلى مطار الملك فهد الدولي وبمتابعة من وزير الخارجية وإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم.

وكان في وداع المغادرين بمطار سيدني الدولي نائب السفير أحمد آل دغرير، والقنصل العام للمملكة في سدني سلمان بن هزاع المطيري وعدد من أعضاء السفارة ؛ لتسهيل إجراءات سفر المواطنين وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم‪.


‏‪كما عبر عدد من المواطنين العائدين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة -أيدها الله- ولسفارة المملكة لدى أستراليا على ما قدمته من تسهيلات في سبيل تأمين عودتهم، والحرص على سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,273
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,251
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,919

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة