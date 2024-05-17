النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس "جامعة المؤسس" يوجِّه بإعادة طباعة كتب "الدكتور عاصم حمدان"

تسهيلاً للاستفادة منها.. وتوزيعها على المراكز البحثية والثقافية والمكتبات العامة

وجَّه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، بإعادة طباعة مؤلفات الدكتور عاصم حمدان -رحمه الله-، وجمعها في موسوعة كاملة تسهيلاً للاستفادة منها، وتوزيعها على المراكز البحثية والثقافية والمكتبات العامة.

كما وجَّه الدكتور اليوبي قسم اللغة العربية ومركز التميز البحثي ومركز النشر العلمي بالإشراف على الموسوعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس "جامعة المؤسس" يوجِّه بإعادة طباعة كتب "الدكتور عاصم حمدان"
سبق

وجَّه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، بإعادة طباعة مؤلفات الدكتور عاصم حمدان -رحمه الله-، وجمعها في موسوعة كاملة تسهيلاً للاستفادة منها، وتوزيعها على المراكز البحثية والثقافية والمكتبات العامة.

كما وجَّه الدكتور اليوبي قسم اللغة العربية ومركز التميز البحثي ومركز النشر العلمي بالإشراف على الموسوعة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
12:48 AM

رئيس "جامعة المؤسس" يوجِّه بإعادة طباعة كتب "الدكتور عاصم حمدان"

تسهيلاً للاستفادة منها.. وتوزيعها على المراكز البحثية والثقافية والمكتبات العامة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
552

وجَّه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، بإعادة طباعة مؤلفات الدكتور عاصم حمدان -رحمه الله-، وجمعها في موسوعة كاملة تسهيلاً للاستفادة منها، وتوزيعها على المراكز البحثية والثقافية والمكتبات العامة.

كما وجَّه الدكتور اليوبي قسم اللغة العربية ومركز التميز البحثي ومركز النشر العلمي بالإشراف على الموسوعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,277
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,344
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,510
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,367

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة