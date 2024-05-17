رئيس "جامعة المؤسس" يوجِّه بإعادة طباعة كتب "الدكتور عاصم حمدان"

رئيس "جامعة المؤسس" يوجِّه بإعادة طباعة كتب "الدكتور عاصم حمدان"
تسهيلاً للاستفادة منها.. وتوزيعها على المراكز البحثية والثقافية والمكتبات العامة
وجَّه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، بإعادة طباعة مؤلفات الدكتور عاصم حمدان -رحمه الله-، وجمعها في موسوعة كاملة تسهيلاً للاستفادة منها، وتوزيعها على المراكز البحثية والثقافية والمكتبات العامة.
كما وجَّه الدكتور اليوبي قسم اللغة العربية ومركز التميز البحثي ومركز النشر العلمي بالإشراف على الموسوعة.
رئيس "جامعة المؤسس" يوجِّه بإعادة طباعة كتب "الدكتور عاصم حمدان"
عبدالله الراجحيسبق2020-05-17
وجَّه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، بإعادة طباعة مؤلفات الدكتور عاصم حمدان -رحمه الله-، وجمعها في موسوعة كاملة تسهيلاً للاستفادة منها، وتوزيعها على المراكز البحثية والثقافية والمكتبات العامة.
كما وجَّه الدكتور اليوبي قسم اللغة العربية ومركز التميز البحثي ومركز النشر العلمي بالإشراف على الموسوعة.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
12:48 AM
رئيس "جامعة المؤسس" يوجِّه بإعادة طباعة كتب "الدكتور عاصم حمدان"
تسهيلاً للاستفادة منها.. وتوزيعها على المراكز البحثية والثقافية والمكتبات العامة
وجَّه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، بإعادة طباعة مؤلفات الدكتور عاصم حمدان -رحمه الله-، وجمعها في موسوعة كاملة تسهيلاً للاستفادة منها، وتوزيعها على المراكز البحثية والثقافية والمكتبات العامة.
كما وجَّه الدكتور اليوبي قسم اللغة العربية ومركز التميز البحثي ومركز النشر العلمي بالإشراف على الموسوعة.