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في افتتاح الجولة 16 من دوري المحترفين... الباطن والاتفاق "سلبية"

خرج فريق الباطن الأول لكرة القدم بالتعادل السلبي أمام ضيفه الاتفاق، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الجمعة، على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، في افتتاح الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تصدت العارضة البطناوية لتسديدة لاعب الاتفاق سعيد الربيعي عند الدقيقة 77 .

كما أنقذ مدافع الضيوف "فيليب كيش" مرمى فريقه من هدف محقق من قدم فابيو أوبرو، عند الدقيقة 79.

وأضاع مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع فرصة التقدم عند الدقيقة 87، بعد أن طوح بالكرة من فوق العارضة.

بتلك النتيجة قفز الاتفاق للمركز التاسع برصيد 18 نقطه، والباطن في المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح الجولة 16 من دوري المحترفين... الباطن والاتفاق "سلبية"
سبق

خرج فريق الباطن الأول لكرة القدم بالتعادل السلبي أمام ضيفه الاتفاق، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الجمعة، على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، في افتتاح الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تصدت العارضة البطناوية لتسديدة لاعب الاتفاق سعيد الربيعي عند الدقيقة 77 .

كما أنقذ مدافع الضيوف "فيليب كيش" مرمى فريقه من هدف محقق من قدم فابيو أوبرو، عند الدقيقة 79.

وأضاع مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع فرصة التقدم عند الدقيقة 87، بعد أن طوح بالكرة من فوق العارضة.

بتلك النتيجة قفز الاتفاق للمركز التاسع برصيد 18 نقطه، والباطن في المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
05:25 PM

في افتتاح الجولة 16 من دوري المحترفين... الباطن والاتفاق "سلبية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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خرج فريق الباطن الأول لكرة القدم بالتعادل السلبي أمام ضيفه الاتفاق، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الجمعة، على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، في افتتاح الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تصدت العارضة البطناوية لتسديدة لاعب الاتفاق سعيد الربيعي عند الدقيقة 77 .

كما أنقذ مدافع الضيوف "فيليب كيش" مرمى فريقه من هدف محقق من قدم فابيو أوبرو، عند الدقيقة 79.

وأضاع مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع فرصة التقدم عند الدقيقة 87، بعد أن طوح بالكرة من فوق العارضة.

بتلك النتيجة قفز الاتفاق للمركز التاسع برصيد 18 نقطه، والباطن في المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة.

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