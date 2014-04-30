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بعد الحظر الروسي.. "توقف مفاجئ" لتطبيق تيليغرام

بسبب رفضه تسليم مفاتيح التشفير حفاظاً على الخصوصية

توقف تطبيق "تيليغرام" للتواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، عن العمل بشكل مفاجئ؛ بما في ذلك الموقع الرسمي للتطبيق على الإنترنت.

وتداولت مواقع تقنية، تقوم بمتابعة حالة الخدمات والتطبيقات العالمية المتوفرة على الإنترنت، أن "تيليغرام" بالفعل خارج نطاق الخدمة بالكامل؛ بما في ذلك الموقع الرسمي للتطبيق على الإنترنت.

ووفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، يأتي ذلك بعد أن فرضت وكالة الاتصالات الروسية حظراً على التطبيق بسبب رفضه تسليم مفاتيح التشفير.

ورفض "تيليغرام"، الذي طوّره رجل الأعمال الروسي بافل دوروف، تقاسم البيانات؛ مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية، ووعد بإبقاء التطبيق قيد التشغيل على الرغم من الحظر.

وأكدت هيئة رقابة الاتصالات الروسية أنها أغلقت "عدداً كبيراً" من الخوادم المملوكة لشركتيْ "غوغل" و"أمازون"؛ لأنها تعتقد أن شركة تيليغرام تستخدمها للتحايل على الحظر.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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بعد الحظر الروسي.. "توقف مفاجئ" لتطبيق تيليغرام
سبق

توقف تطبيق "تيليغرام" للتواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، عن العمل بشكل مفاجئ؛ بما في ذلك الموقع الرسمي للتطبيق على الإنترنت.

وتداولت مواقع تقنية، تقوم بمتابعة حالة الخدمات والتطبيقات العالمية المتوفرة على الإنترنت، أن "تيليغرام" بالفعل خارج نطاق الخدمة بالكامل؛ بما في ذلك الموقع الرسمي للتطبيق على الإنترنت.

ووفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، يأتي ذلك بعد أن فرضت وكالة الاتصالات الروسية حظراً على التطبيق بسبب رفضه تسليم مفاتيح التشفير.

ورفض "تيليغرام"، الذي طوّره رجل الأعمال الروسي بافل دوروف، تقاسم البيانات؛ مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية، ووعد بإبقاء التطبيق قيد التشغيل على الرغم من الحظر.

وأكدت هيئة رقابة الاتصالات الروسية أنها أغلقت "عدداً كبيراً" من الخوادم المملوكة لشركتيْ "غوغل" و"أمازون"؛ لأنها تعتقد أن شركة تيليغرام تستخدمها للتحايل على الحظر.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
09:30 AM

بعد الحظر الروسي.. "توقف مفاجئ" لتطبيق تيليغرام

بسبب رفضه تسليم مفاتيح التشفير حفاظاً على الخصوصية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقف تطبيق "تيليغرام" للتواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، عن العمل بشكل مفاجئ؛ بما في ذلك الموقع الرسمي للتطبيق على الإنترنت.

وتداولت مواقع تقنية، تقوم بمتابعة حالة الخدمات والتطبيقات العالمية المتوفرة على الإنترنت، أن "تيليغرام" بالفعل خارج نطاق الخدمة بالكامل؛ بما في ذلك الموقع الرسمي للتطبيق على الإنترنت.

ووفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، يأتي ذلك بعد أن فرضت وكالة الاتصالات الروسية حظراً على التطبيق بسبب رفضه تسليم مفاتيح التشفير.

ورفض "تيليغرام"، الذي طوّره رجل الأعمال الروسي بافل دوروف، تقاسم البيانات؛ مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية، ووعد بإبقاء التطبيق قيد التشغيل على الرغم من الحظر.

وأكدت هيئة رقابة الاتصالات الروسية أنها أغلقت "عدداً كبيراً" من الخوادم المملوكة لشركتيْ "غوغل" و"أمازون"؛ لأنها تعتقد أن شركة تيليغرام تستخدمها للتحايل على الحظر.

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