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أمريكا تندد باستخدام السلطات الإيرانية للقوة الفتاكة ضد المتظاهرين السلميين

"أورتاغوس": طهران تنفق المليارات لتمويل الإرهابيين بالشرق الأوسط

ندد البيت الأبيض باستخدام السلطات الإيرانية "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين السلميين، حيث استنكر في بيان له، الأحد، القيود التي فرضتها السلطة الإيرانية على الاتصالات والإنترنت في البلاد، مؤكدًا وقوف الولايات المتحدة بجانب الشعب الإيراني في تظاهراته السلمية ضد النظام.

وتفصيلاً، أكدت الخارجية الأمريكية في بيان منفصل، وقوفها إلى جانب تظاهرات الشعب الإيراني، التي عمت أكثر من 50 مدينة في جميع أنحاء إيران حتى الآن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس عبر تغريدة نشرتها على حسابها "بتويتر" اليوم إن "إيران لا تنفق مليارات الدولارات على بناء المدارس أو المستشفيات، وإنما تمول وكلاءها من الإرهابيين في الشرق الأوسط".

البيت الأبيض الخارجية الأمريكية المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إيران تظاهرات الشعب الإيراني

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تندد باستخدام السلطات الإيرانية للقوة الفتاكة ضد المتظاهرين السلميين
سبق

ندد البيت الأبيض باستخدام السلطات الإيرانية "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين السلميين، حيث استنكر في بيان له، الأحد، القيود التي فرضتها السلطة الإيرانية على الاتصالات والإنترنت في البلاد، مؤكدًا وقوف الولايات المتحدة بجانب الشعب الإيراني في تظاهراته السلمية ضد النظام.

وتفصيلاً، أكدت الخارجية الأمريكية في بيان منفصل، وقوفها إلى جانب تظاهرات الشعب الإيراني، التي عمت أكثر من 50 مدينة في جميع أنحاء إيران حتى الآن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس عبر تغريدة نشرتها على حسابها "بتويتر" اليوم إن "إيران لا تنفق مليارات الدولارات على بناء المدارس أو المستشفيات، وإنما تمول وكلاءها من الإرهابيين في الشرق الأوسط".

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
01:32 AM

أمريكا تندد باستخدام السلطات الإيرانية للقوة الفتاكة ضد المتظاهرين السلميين

"أورتاغوس": طهران تنفق المليارات لتمويل الإرهابيين بالشرق الأوسط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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ندد البيت الأبيض باستخدام السلطات الإيرانية "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين السلميين، حيث استنكر في بيان له، الأحد، القيود التي فرضتها السلطة الإيرانية على الاتصالات والإنترنت في البلاد، مؤكدًا وقوف الولايات المتحدة بجانب الشعب الإيراني في تظاهراته السلمية ضد النظام.

وتفصيلاً، أكدت الخارجية الأمريكية في بيان منفصل، وقوفها إلى جانب تظاهرات الشعب الإيراني، التي عمت أكثر من 50 مدينة في جميع أنحاء إيران حتى الآن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس عبر تغريدة نشرتها على حسابها "بتويتر" اليوم إن "إيران لا تنفق مليارات الدولارات على بناء المدارس أو المستشفيات، وإنما تمول وكلاءها من الإرهابيين في الشرق الأوسط".

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