النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 389 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 124 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق ينتظر موافقة المملكة لافتتاح منفذ جميمة الحدودي

لتشغيل الأيدي العاملة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية بالعراق عمر الوائلي، اليوم الأحد، أن افتتاح منفذ جميمة مع المملكة ينتظر موافقة الجانب السعودي.

وقال "الوائلي" في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: إن مجلس هيئة المنافذ الحدودية صوّت بالموافقة على فتح منفذ جميمة في محافظة السماوة مع المملكة العربية السعودية من أجل رفع المستوى الاقتصادي لأبناء المحافظة، فضلاً عن تشغيل الأيدي العاملة العراقية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وتابع أن هيئة المنافذ بانتظار موافقة الجانب السعودي؛ إذ تم إشعار المملكة عن طريق القنوات الدبلوماسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العراق ينتظر موافقة المملكة لافتتاح منفذ جميمة الحدودي
سبق

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية بالعراق عمر الوائلي، اليوم الأحد، أن افتتاح منفذ جميمة مع المملكة ينتظر موافقة الجانب السعودي.

وقال "الوائلي" في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: إن مجلس هيئة المنافذ الحدودية صوّت بالموافقة على فتح منفذ جميمة في محافظة السماوة مع المملكة العربية السعودية من أجل رفع المستوى الاقتصادي لأبناء المحافظة، فضلاً عن تشغيل الأيدي العاملة العراقية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وتابع أن هيئة المنافذ بانتظار موافقة الجانب السعودي؛ إذ تم إشعار المملكة عن طريق القنوات الدبلوماسية.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
02:42 PM

العراق ينتظر موافقة المملكة لافتتاح منفذ جميمة الحدودي

لتشغيل الأيدي العاملة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,266

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية بالعراق عمر الوائلي، اليوم الأحد، أن افتتاح منفذ جميمة مع المملكة ينتظر موافقة الجانب السعودي.

وقال "الوائلي" في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: إن مجلس هيئة المنافذ الحدودية صوّت بالموافقة على فتح منفذ جميمة في محافظة السماوة مع المملكة العربية السعودية من أجل رفع المستوى الاقتصادي لأبناء المحافظة، فضلاً عن تشغيل الأيدي العاملة العراقية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وتابع أن هيئة المنافذ بانتظار موافقة الجانب السعودي؛ إذ تم إشعار المملكة عن طريق القنوات الدبلوماسية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,908
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,989
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,584
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,508

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة