إعلان تشهير سمي.. "التجارة" تشهِّر بشركة تخزِّن مواد غذائية فاسدة في الدمام

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تجارية تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمدينة الرياض والعامل المسؤول لدى المنشأة المقيم من جنسية هندية، وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين مواد غذائية فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية مكونة من 369 جالون أجبان فاسدة و40 عبوة مشروب عصائر منتهية الصلاحية وهو ما يعد خالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الإدارية بالدمام بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية قدرها مئتا ألف ريال، والسجن للعامل المسؤول لمدة شهر، وإغلاق المقر المخالف لمدة شهرين، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والإبعاد عن المملكة للمقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.



هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

