النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعلان تشهير سمي.. "التجارة" تشهِّر بشركة تخزِّن مواد غذائية فاسدة في الدمام

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تجارية تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمدينة الرياض والعامل المسؤول لدى المنشأة المقيم من جنسية هندية، وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين مواد غذائية فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية مكونة من 369 جالون أجبان فاسدة و40 عبوة مشروب عصائر منتهية الصلاحية وهو ما يعد خالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الإدارية بالدمام بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية قدرها مئتا ألف ريال، والسجن للعامل المسؤول لمدة شهر، وإغلاق المقر المخالف لمدة شهرين، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والإبعاد عن المملكة للمقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.


هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعلان تشهير سمي.. "التجارة" تشهِّر بشركة تخزِّن مواد غذائية فاسدة في الدمام
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تجارية تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمدينة الرياض والعامل المسؤول لدى المنشأة المقيم من جنسية هندية، وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين مواد غذائية فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية مكونة من 369 جالون أجبان فاسدة و40 عبوة مشروب عصائر منتهية الصلاحية وهو ما يعد خالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الإدارية بالدمام بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية قدرها مئتا ألف ريال، والسجن للعامل المسؤول لمدة شهر، وإغلاق المقر المخالف لمدة شهرين، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والإبعاد عن المملكة للمقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.


هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:21 AM
اخر تعديل
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
01:45 AM

إعلان تشهير سمي.. "التجارة" تشهِّر بشركة تخزِّن مواد غذائية فاسدة في الدمام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,997

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تجارية تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمدينة الرياض والعامل المسؤول لدى المنشأة المقيم من جنسية هندية، وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين مواد غذائية فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية مكونة من 369 جالون أجبان فاسدة و40 عبوة مشروب عصائر منتهية الصلاحية وهو ما يعد خالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الإدارية بالدمام بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية قدرها مئتا ألف ريال، والسجن للعامل المسؤول لمدة شهر، وإغلاق المقر المخالف لمدة شهرين، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والإبعاد عن المملكة للمقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.


هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,025
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,870
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,998
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,812

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة