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"شرطة الرياض" تسترد 79 مركبة مسروقة استخدمت في حوادث جنائية وتضبط سارقيها

بينهم مخالفان لنظام أمن الحدود.. واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة استردت (79) مركبة مسروقة، والقبض على سارقيها، وهم (10) أشخاص، (6) مواطنين ومقيمان من الجنسية النيجيرية ومخالفان لنظام أمن الحدود، استخدمت في حوادث جنائية تمثلت في سلب المارة والمنازل واستدراج ضحاياهم والاعتداء عليهم وسلبهم، وتجاوز الأنظمة واللوائح المرورية.

وأوضح أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الرياض" تسترد 79 مركبة مسروقة استخدمت في حوادث جنائية وتضبط سارقيها
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة استردت (79) مركبة مسروقة، والقبض على سارقيها، وهم (10) أشخاص، (6) مواطنين ومقيمان من الجنسية النيجيرية ومخالفان لنظام أمن الحدود، استخدمت في حوادث جنائية تمثلت في سلب المارة والمنازل واستدراج ضحاياهم والاعتداء عليهم وسلبهم، وتجاوز الأنظمة واللوائح المرورية.

وأوضح أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
09:57 PM

"شرطة الرياض" تسترد 79 مركبة مسروقة استخدمت في حوادث جنائية وتضبط سارقيها

بينهم مخالفان لنظام أمن الحدود.. واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة استردت (79) مركبة مسروقة، والقبض على سارقيها، وهم (10) أشخاص، (6) مواطنين ومقيمان من الجنسية النيجيرية ومخالفان لنظام أمن الحدود، استخدمت في حوادث جنائية تمثلت في سلب المارة والمنازل واستدراج ضحاياهم والاعتداء عليهم وسلبهم، وتجاوز الأنظمة واللوائح المرورية.

وأوضح أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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