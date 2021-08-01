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"أمانة جدة" تباشر تفعيل قرار التحصين بالأسواق والمراكز التجارية والمباني التابعة لها

وفقاً لتعليمات دخول المنشآت العامة والأسواق والمجمعات التجارية في كافة المناطق

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها باشرت اليوم قرار شرط التحصين وفقاً للتعليمات الصادرة في دخول المنشآت العامة والأسواق والمجمعات التجارية في كافة مناطق المملكة، حيث باشرت في تطبيق آلية الدخول للأسواق والمراكز التجارية والمباني التابعة لها والبلديات للموظفين والموظفات والمراجعين.
وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي محمد البقمي أن الأمانة بدأت اليوم الأحد في تنفيذ قرار شرط "التحصين" لدخول المنشآت العامة والخاصة والأسواق والمراكز التجارية، مبيناً أن الإدارة العامة للموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن والسلامة ومشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات استقبلت صباح اليوم الموظفين والموظفات والمراجعين وفق الآلية التنظيمية المعتمدة من خلال نقاط فرز لدخول المبنى الرئيسي والبلديات الفرعية مع تطبيق مبادئ السلامة المهنية.

وأشار البقمي إلى أن البلديات الفرعية وبلديات المحافظات كثفت أعمالها في الجانب الرقابي من قبل الفرق الميدانية بمتابعة تفعيل القرار الصادر بهذا الشأن في منع دخول غير المحصنين لجميع المطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وكافة المنشآت الخاضعة لهذه التعليمات حفاظاً على الصحة العامة ومنع انتشار الفيروس.

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"أمانة جدة" تباشر تفعيل قرار التحصين بالأسواق والمراكز التجارية والمباني التابعة لها
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها باشرت اليوم قرار شرط التحصين وفقاً للتعليمات الصادرة في دخول المنشآت العامة والأسواق والمجمعات التجارية في كافة مناطق المملكة، حيث باشرت في تطبيق آلية الدخول للأسواق والمراكز التجارية والمباني التابعة لها والبلديات للموظفين والموظفات والمراجعين.
وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي محمد البقمي أن الأمانة بدأت اليوم الأحد في تنفيذ قرار شرط "التحصين" لدخول المنشآت العامة والخاصة والأسواق والمراكز التجارية، مبيناً أن الإدارة العامة للموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن والسلامة ومشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات استقبلت صباح اليوم الموظفين والموظفات والمراجعين وفق الآلية التنظيمية المعتمدة من خلال نقاط فرز لدخول المبنى الرئيسي والبلديات الفرعية مع تطبيق مبادئ السلامة المهنية.

وأشار البقمي إلى أن البلديات الفرعية وبلديات المحافظات كثفت أعمالها في الجانب الرقابي من قبل الفرق الميدانية بمتابعة تفعيل القرار الصادر بهذا الشأن في منع دخول غير المحصنين لجميع المطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وكافة المنشآت الخاضعة لهذه التعليمات حفاظاً على الصحة العامة ومنع انتشار الفيروس.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
03:35 PM

"أمانة جدة" تباشر تفعيل قرار التحصين بالأسواق والمراكز التجارية والمباني التابعة لها

وفقاً لتعليمات دخول المنشآت العامة والأسواق والمجمعات التجارية في كافة المناطق

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلنت أمانة محافظة جدة أنها باشرت اليوم قرار شرط التحصين وفقاً للتعليمات الصادرة في دخول المنشآت العامة والأسواق والمجمعات التجارية في كافة مناطق المملكة، حيث باشرت في تطبيق آلية الدخول للأسواق والمراكز التجارية والمباني التابعة لها والبلديات للموظفين والموظفات والمراجعين.
وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي محمد البقمي أن الأمانة بدأت اليوم الأحد في تنفيذ قرار شرط "التحصين" لدخول المنشآت العامة والخاصة والأسواق والمراكز التجارية، مبيناً أن الإدارة العامة للموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن والسلامة ومشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات استقبلت صباح اليوم الموظفين والموظفات والمراجعين وفق الآلية التنظيمية المعتمدة من خلال نقاط فرز لدخول المبنى الرئيسي والبلديات الفرعية مع تطبيق مبادئ السلامة المهنية.

وأشار البقمي إلى أن البلديات الفرعية وبلديات المحافظات كثفت أعمالها في الجانب الرقابي من قبل الفرق الميدانية بمتابعة تفعيل القرار الصادر بهذا الشأن في منع دخول غير المحصنين لجميع المطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وكافة المنشآت الخاضعة لهذه التعليمات حفاظاً على الصحة العامة ومنع انتشار الفيروس.

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