إطلاق برنامج رياضي لتفعيل مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية في 9 مدن

مع تبنّي خطة توسعية لإضافة المزيد منها في مختلف المناطق خلال هذا العام

دشّن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع وزارة التعليم اليوم، أول مركز من مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية في مدينة الرياض، بحضور الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومستشار سمو وزير الرياضة وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل.

وحضر التدشين مساعد وزير الرياضة عبدالعزيز باعشن، ووكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، ورئيس قطاع التنفيذ في برنامج جودة الحياة خالد البكر، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء الحصيني، وعدد من الحضور، ضمن الجهات ذات العلاقة وفرق العمل المشاركة.

وتهدف مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية إلى توفير الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تلائم جميع أفراد المجتمع بمختلف قدراتهم الجسدية ومستويات اللياقة البدنية، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولية انطلاق 12 مركزاً في 9 مناطق هي: "الرياض، وجدة، والدمام، وحائل، والقصيم، والطائف، وخميس مشيط، وتبوك وجازان"، على أن تكون هناك خطة توسعية خلال هذه السنة لإضافة المزيد من مراكز أندية الحي في مختلف مناطق المملكة.

وبهذه المناسبة، قال الأمير "خالد": "تفعيل مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية هو جزء من جهود الاتحاد في دعم ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل منتظم لجميع أفراد المجتمع سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج جودة الحياة وتحقيق أحد أهدافه الاستراتيجية وهو تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع".

وأضاف: "التعاون وتوحيد الجهود مع وزارة التعليم في تفعيل مراكز أندية الحي أمر مهم للغاية في تفعيل الرياضة المجتمعية، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية الملائمة لكل أفراد المجتمع وجعلها قريبة من محيطه السكني لتعظيم الاستفادة من المنشآت العديدة التي تتبع لوزارة التعليم وتفعيلها بإقامة البرامج التي تخدم المجتمع وترفع من معدل ممارسته للرياضة بإشرافٍ كامل من قبل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع".

بدوره، قال "المقبل": هذه الشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع تسهم في تفعيل منشآت وزارة التعليم في جميع مناطق المملكة لتكون نابضة بالحيوية والنشاط حتى بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية، إذ ستمكن مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية منشآت الوزارة في أن تكون قريبة للسكان من حولها من خلال الفعاليات والأنشطة الرياضية، بها وتلائم جميع أفراد المجتمع بمختلف قدراتهم ومستويات اللياقة البدنية".

يُذكر أن التسجيل متاح لجميع أفراد المجتمع في برنامج مراكز أندية الحي الترفيهية عبر الموقع الإلكتروني https://www.nc-sfa.com، حيث تنقسم فئات العضوية فيها إلى خمسة أقسام، وهي: التذكرة اليومية وهي متاحة لجميع الأعمار وتبلغ قيمتها 10 ريالات، والاشتراك الشهري لفئة الأطفال من 5 سنوات إلى 15 سنة وتبلغ قيمة الاشتراك 40 ريالاً، وفئة الشباب فوق 15 سنة وتبلغ قيمة اشتراكهم الشهري 60 ريالاً، والعائلة الصغيرة المكونة من ولي الأمر وطفلين أو أقل وتبلغ قيمة اشتراكهم الشهري 120 ريالاً، والعائلة الكبيرة المكونة من ولي الأمر وأكثر من طفلين وتبلغ قيمة اشتراكهم الشهري 200 ريال.

وتحصل الرسوم من قبل الاتحاد وإعادة استثمارها من أجل تطوير مستمر للبنية التحتية الرياضية والاقتصاد الرياضي بشكل عام.

وتسهم مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية في تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع أفراد المجتمع بشكل منتظم، إضافة إلى جعل الوصول إلى مختلف المرافق والمنشآت العامة لممارسة الرياضة سهل وميسر، وإقامة أنشطة وفعاليات ذات طابع رياضي وترفيهي وتعليمي لجذب سكان الحي وأفراد المجتمع لهذه المراكز، وأيضاً إشراك جميع أفراد المجتمع في مبادرات تطوعية لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم العملية.

ويكثف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبدعمٍ من وزارة الرياضة، جهوده لإطلاق العديد من المبادرات والفعاليات مع بداية العام الحالي 2022م، بهدف الإسهام في تحقيق أحد مستهدفات برنامج جودة الحياة وهو رفع نسبة الأشخاص الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية بشكل منتظم لتصل إلى 40% بحلول العام 2030م.