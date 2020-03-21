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مستشفى قوى الأمن يطلق خدمة العيادات "الافتراضية" عبر الهاتف

يتيح للمستفيدين الحصول على كامل حقوقهم بكل يسر وسهولة

أطلق مستشفى قوى الأمن بالرياض خدمة "العيادات الافتراضية" في إطار جهوده الحثيثة المواكبة للإجراءات الاحترازية والوقائية الحالية التي تقوم بها قطاعات المملكة كافة بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص، للتصدي لفيروس "كورونا".

وتتيح الخدمة للمرضى التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض، من خلال الاتصال الهاتفي الذي سيقوم به الطبيب المعالج؛ للاطمئنان على صحة المرضى والإجابة على استفساراتهم كافة من خلال أكثر من 200 عيادة تعمل يومياً لخدمة ما يزيد على ثلاثة آلاف مريض، وذلك بعد إلغاء المواعيد الاعتيادية كافة.

وأشرف على وضع الخطة المتكاملة ثم تنفيذها فريق عمل متكامل من الإداريين والأطباء المختصين، حيث ستسهم في تجنب عملية التجمعات في الأماكن العامة اتباعاً للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، كما أنه يتيح للمرضى الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة وبكل يسر وسهولة، إلى جانب التخفيف على مرضى الطوارئ الموجودين خلال الفترة الحالية.

وقام المستشفى من خلال إجراءاته المحددة لتنفيذ الخدمة بإرسال رسائل نصية للمرضى؛ بهدف إبلاغهم بتواصل الطبيب المعالج معهم في نفس التوقيت المحدد لموعدهم الاعتيادي، وهو ما يتم حالياً باستمرار التواصل بين الأطباء والمرضى وبشكل مستمر أثناء الموعد المحدد سلفاً.

يذكر أن الحضور والتواجد في المواعيد الاعتيادية خلال الفترة الحالية يقتصر فقط على المرضى الذين يستدعي وضعهم الصحي الحضور، وذلك بالتنسيق مع الطبيب المختص.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى قوى الأمن يطلق خدمة العيادات "الافتراضية" عبر الهاتف
سبق

أطلق مستشفى قوى الأمن بالرياض خدمة "العيادات الافتراضية" في إطار جهوده الحثيثة المواكبة للإجراءات الاحترازية والوقائية الحالية التي تقوم بها قطاعات المملكة كافة بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص، للتصدي لفيروس "كورونا".

وتتيح الخدمة للمرضى التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض، من خلال الاتصال الهاتفي الذي سيقوم به الطبيب المعالج؛ للاطمئنان على صحة المرضى والإجابة على استفساراتهم كافة من خلال أكثر من 200 عيادة تعمل يومياً لخدمة ما يزيد على ثلاثة آلاف مريض، وذلك بعد إلغاء المواعيد الاعتيادية كافة.

وأشرف على وضع الخطة المتكاملة ثم تنفيذها فريق عمل متكامل من الإداريين والأطباء المختصين، حيث ستسهم في تجنب عملية التجمعات في الأماكن العامة اتباعاً للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، كما أنه يتيح للمرضى الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة وبكل يسر وسهولة، إلى جانب التخفيف على مرضى الطوارئ الموجودين خلال الفترة الحالية.

وقام المستشفى من خلال إجراءاته المحددة لتنفيذ الخدمة بإرسال رسائل نصية للمرضى؛ بهدف إبلاغهم بتواصل الطبيب المعالج معهم في نفس التوقيت المحدد لموعدهم الاعتيادي، وهو ما يتم حالياً باستمرار التواصل بين الأطباء والمرضى وبشكل مستمر أثناء الموعد المحدد سلفاً.

يذكر أن الحضور والتواجد في المواعيد الاعتيادية خلال الفترة الحالية يقتصر فقط على المرضى الذين يستدعي وضعهم الصحي الحضور، وذلك بالتنسيق مع الطبيب المختص.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
02:57 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
03:32 PM

مستشفى قوى الأمن يطلق خدمة العيادات "الافتراضية" عبر الهاتف

يتيح للمستفيدين الحصول على كامل حقوقهم بكل يسر وسهولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مستشفى قوى الأمن بالرياض خدمة "العيادات الافتراضية" في إطار جهوده الحثيثة المواكبة للإجراءات الاحترازية والوقائية الحالية التي تقوم بها قطاعات المملكة كافة بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص، للتصدي لفيروس "كورونا".

وتتيح الخدمة للمرضى التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض، من خلال الاتصال الهاتفي الذي سيقوم به الطبيب المعالج؛ للاطمئنان على صحة المرضى والإجابة على استفساراتهم كافة من خلال أكثر من 200 عيادة تعمل يومياً لخدمة ما يزيد على ثلاثة آلاف مريض، وذلك بعد إلغاء المواعيد الاعتيادية كافة.

وأشرف على وضع الخطة المتكاملة ثم تنفيذها فريق عمل متكامل من الإداريين والأطباء المختصين، حيث ستسهم في تجنب عملية التجمعات في الأماكن العامة اتباعاً للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، كما أنه يتيح للمرضى الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة وبكل يسر وسهولة، إلى جانب التخفيف على مرضى الطوارئ الموجودين خلال الفترة الحالية.

وقام المستشفى من خلال إجراءاته المحددة لتنفيذ الخدمة بإرسال رسائل نصية للمرضى؛ بهدف إبلاغهم بتواصل الطبيب المعالج معهم في نفس التوقيت المحدد لموعدهم الاعتيادي، وهو ما يتم حالياً باستمرار التواصل بين الأطباء والمرضى وبشكل مستمر أثناء الموعد المحدد سلفاً.

يذكر أن الحضور والتواجد في المواعيد الاعتيادية خلال الفترة الحالية يقتصر فقط على المرضى الذين يستدعي وضعهم الصحي الحضور، وذلك بالتنسيق مع الطبيب المختص.

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