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"طرابزون سبور" التركي يرفض عرض "الهلال" لضمّ النيجيري "نواكايمي"

بسبب الاعتراض على القيمة المادية المعروضة وقيمتها 8 ملايين يورو

قال مسؤولون في نادي طرابزون سبور التركي: إنهم رفضوا عرضًا من نادي الهلال السعودي لضمّ المهاجم النيجيري أنطوني نواكايمي لاعب الفريق التركي؛ بسبب اعتراضهم على القيمة المادية المعروضة من النادي السعودي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "milliyet": إدارة الهلال عرضت نحو 8 ملايين يورو لضم اللاعب، بَيْدَ أن إدارة ناديه ترى أن قيمته لن تقلّ عن 12 أو 13 مليون يورو.

وتحدثت الصحيفة نقلًا عن رئيس النادي: أن اللاعب سبق وأن تلقّى عرضًا من أحد الأندية الصينية نظير 6 ملايين يورو، لكنهم رفضوا لحاجة النادي إلى جهوده.

واللاعب يبلغ من العمر 31 عامًا، وأحرز هذا الموسم بحسب الصحيفة 13 هدفًا، وصنع 11 هدفًا آخرين لزملائه، علمًا بأنه في موسمَيْن مع الفريق سجل 24 هدفًا وصنع 20 فرصة.

يُذكر أن كلًّا من: الكولومبي رادميل فالكاو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والنيجيري أنطوني نواكايمي؛ قد ارتبطت أسماؤهم بنادي الهلال لضم أحدهم في الميركاتو الصيفي القادم.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"طرابزون سبور" التركي يرفض عرض "الهلال" لضمّ النيجيري "نواكايمي"
سبق

قال مسؤولون في نادي طرابزون سبور التركي: إنهم رفضوا عرضًا من نادي الهلال السعودي لضمّ المهاجم النيجيري أنطوني نواكايمي لاعب الفريق التركي؛ بسبب اعتراضهم على القيمة المادية المعروضة من النادي السعودي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "milliyet": إدارة الهلال عرضت نحو 8 ملايين يورو لضم اللاعب، بَيْدَ أن إدارة ناديه ترى أن قيمته لن تقلّ عن 12 أو 13 مليون يورو.

وتحدثت الصحيفة نقلًا عن رئيس النادي: أن اللاعب سبق وأن تلقّى عرضًا من أحد الأندية الصينية نظير 6 ملايين يورو، لكنهم رفضوا لحاجة النادي إلى جهوده.

واللاعب يبلغ من العمر 31 عامًا، وأحرز هذا الموسم بحسب الصحيفة 13 هدفًا، وصنع 11 هدفًا آخرين لزملائه، علمًا بأنه في موسمَيْن مع الفريق سجل 24 هدفًا وصنع 20 فرصة.

يُذكر أن كلًّا من: الكولومبي رادميل فالكاو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والنيجيري أنطوني نواكايمي؛ قد ارتبطت أسماؤهم بنادي الهلال لضم أحدهم في الميركاتو الصيفي القادم.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
11:42 AM

"طرابزون سبور" التركي يرفض عرض "الهلال" لضمّ النيجيري "نواكايمي"

بسبب الاعتراض على القيمة المادية المعروضة وقيمتها 8 ملايين يورو

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محمد السيّد - الرياض
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قال مسؤولون في نادي طرابزون سبور التركي: إنهم رفضوا عرضًا من نادي الهلال السعودي لضمّ المهاجم النيجيري أنطوني نواكايمي لاعب الفريق التركي؛ بسبب اعتراضهم على القيمة المادية المعروضة من النادي السعودي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "milliyet": إدارة الهلال عرضت نحو 8 ملايين يورو لضم اللاعب، بَيْدَ أن إدارة ناديه ترى أن قيمته لن تقلّ عن 12 أو 13 مليون يورو.

وتحدثت الصحيفة نقلًا عن رئيس النادي: أن اللاعب سبق وأن تلقّى عرضًا من أحد الأندية الصينية نظير 6 ملايين يورو، لكنهم رفضوا لحاجة النادي إلى جهوده.

واللاعب يبلغ من العمر 31 عامًا، وأحرز هذا الموسم بحسب الصحيفة 13 هدفًا، وصنع 11 هدفًا آخرين لزملائه، علمًا بأنه في موسمَيْن مع الفريق سجل 24 هدفًا وصنع 20 فرصة.

يُذكر أن كلًّا من: الكولومبي رادميل فالكاو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والنيجيري أنطوني نواكايمي؛ قد ارتبطت أسماؤهم بنادي الهلال لضم أحدهم في الميركاتو الصيفي القادم.

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