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حائل.. فريق إنقاذ للبحث عن شخصين فُقدا بالقرب من مركز الزبيرة

كانا يستقلان مركبة جيب من نوع "برادو" وانقطع بهما الاتصال

بدأ فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، بعد ظهر اليوم، مهمة البحث عن شخصين فُقدا بالقرب من مركز الزبيرة التابع لمحافظة بقعاء بمنطقة حائل.

وبحسب معلومات، فإن الشخصين كانا يستقلين مركبة جيب من نوع برادو موديل 2014 م اللون أبيض، وانقطع بهما الاتصال بالقرب من الزبيرة.

وتحرك عدد من أعضاء الفريق بمركبات مجهزة نحو نقطة التجمع المحددة من قبل الكنترول الميداني لمهمة البحث عن ‎مفقودي الزبيرة، والتي ستكون نقطة انطلاق البحث بمشيئة الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. فريق إنقاذ للبحث عن شخصين فُقدا بالقرب من مركز الزبيرة
سبق

بدأ فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، بعد ظهر اليوم، مهمة البحث عن شخصين فُقدا بالقرب من مركز الزبيرة التابع لمحافظة بقعاء بمنطقة حائل.

وبحسب معلومات، فإن الشخصين كانا يستقلين مركبة جيب من نوع برادو موديل 2014 م اللون أبيض، وانقطع بهما الاتصال بالقرب من الزبيرة.

وتحرك عدد من أعضاء الفريق بمركبات مجهزة نحو نقطة التجمع المحددة من قبل الكنترول الميداني لمهمة البحث عن ‎مفقودي الزبيرة، والتي ستكون نقطة انطلاق البحث بمشيئة الله.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
02:35 PM

حائل.. فريق إنقاذ للبحث عن شخصين فُقدا بالقرب من مركز الزبيرة

كانا يستقلان مركبة جيب من نوع "برادو" وانقطع بهما الاتصال

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منصور الشلاقي - حائل
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بدأ فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، بعد ظهر اليوم، مهمة البحث عن شخصين فُقدا بالقرب من مركز الزبيرة التابع لمحافظة بقعاء بمنطقة حائل.

وبحسب معلومات، فإن الشخصين كانا يستقلين مركبة جيب من نوع برادو موديل 2014 م اللون أبيض، وانقطع بهما الاتصال بالقرب من الزبيرة.

وتحرك عدد من أعضاء الفريق بمركبات مجهزة نحو نقطة التجمع المحددة من قبل الكنترول الميداني لمهمة البحث عن ‎مفقودي الزبيرة، والتي ستكون نقطة انطلاق البحث بمشيئة الله.

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