"الأرصاد" ينبِّه 10 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مع تساقُط ثلوج وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وحائل ومكة المكرمة والقصيم والرياض وجازان وتبوك والحدود الشمالية والمدينة المنورة والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من فجر الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل الأحساء والجبيل والقطيف والخُبر والدمام والظهران والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والغزالة وحائل وسميراء وبقعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وارتفاعًا في الأمواج على الشعيبة وجدة ورابغ حتى العاشرة صباحًا.

ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والشماسية وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرين والزلفي والغاط والعاصمة الرياض ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة تبوك موجة باردة، وتكوُّنًا للصقيع مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع والمعظم وتبوك وتيماء وحقل، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية وارتفاعًا في الأمواج على الوجه وضباء ونيوم شرما، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ10.00 من صباح الخميس.

وتشهد الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الخميس. وتشهد المنطقة أمطارًا خفيفة وتساقُطًا للثلوج على طريف حتى الساعة العاشرة صباحًا.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الجوف سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، فيما تشهد القريات وطبرجل أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع تساقط للثلوج، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

