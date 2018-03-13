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الهلال يحتفي ببطولاته الآسيوية.. قميصه يتزين بسبع نجوم

زين نادي الهلال قميص فريق كرة القدم الأول بالنادي بسبع نجوم وضعت حول شعار النادي في أعلى القميص.

وتشير هذه النجوم إلى عدد مرات تحقيقه لبطولات آسيوية بمختلف مسمياتها.

وبدأ الهلال مشواره الآسيوي بتحقيق اللقب الأول وهو كأس آسيا أبطال الدوري عام 1991م ثم أتبعه بلقب كأس آسيا أبطال الكؤوس عام 1996م، وثالث الألقاب كان كأس السوبر الآسيوي عام 1997م.

وشهد عام 2000م تحقيق الهلال لقبين آسيويين وهي الرابع والخامس في السجل الأزرق "كأس آسيا أبطال الدوري وكأس السوبر الآسيوي".

وفي عام 2002م حقق الهلال بطولة كأس آسيا أبطال الكؤوس وهي البطولة الآسيوية السادسة.

وعاد الهلال للتتويج بالبطولات الآسيوية بعد أن حقق لقب دوري أبطال آسيا عام 2019، وهو اللقب الأزرق السابع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يحتفي ببطولاته الآسيوية.. قميصه يتزين بسبع نجوم
سبق

زين نادي الهلال قميص فريق كرة القدم الأول بالنادي بسبع نجوم وضعت حول شعار النادي في أعلى القميص.

وتشير هذه النجوم إلى عدد مرات تحقيقه لبطولات آسيوية بمختلف مسمياتها.

وبدأ الهلال مشواره الآسيوي بتحقيق اللقب الأول وهو كأس آسيا أبطال الدوري عام 1991م ثم أتبعه بلقب كأس آسيا أبطال الكؤوس عام 1996م، وثالث الألقاب كان كأس السوبر الآسيوي عام 1997م.

وشهد عام 2000م تحقيق الهلال لقبين آسيويين وهي الرابع والخامس في السجل الأزرق "كأس آسيا أبطال الدوري وكأس السوبر الآسيوي".

وفي عام 2002م حقق الهلال بطولة كأس آسيا أبطال الكؤوس وهي البطولة الآسيوية السادسة.

وعاد الهلال للتتويج بالبطولات الآسيوية بعد أن حقق لقب دوري أبطال آسيا عام 2019، وهو اللقب الأزرق السابع.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
07:25 PM

الهلال يحتفي ببطولاته الآسيوية.. قميصه يتزين بسبع نجوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,574

زين نادي الهلال قميص فريق كرة القدم الأول بالنادي بسبع نجوم وضعت حول شعار النادي في أعلى القميص.

وتشير هذه النجوم إلى عدد مرات تحقيقه لبطولات آسيوية بمختلف مسمياتها.

وبدأ الهلال مشواره الآسيوي بتحقيق اللقب الأول وهو كأس آسيا أبطال الدوري عام 1991م ثم أتبعه بلقب كأس آسيا أبطال الكؤوس عام 1996م، وثالث الألقاب كان كأس السوبر الآسيوي عام 1997م.

وشهد عام 2000م تحقيق الهلال لقبين آسيويين وهي الرابع والخامس في السجل الأزرق "كأس آسيا أبطال الدوري وكأس السوبر الآسيوي".

وفي عام 2002م حقق الهلال بطولة كأس آسيا أبطال الكؤوس وهي البطولة الآسيوية السادسة.

وعاد الهلال للتتويج بالبطولات الآسيوية بعد أن حقق لقب دوري أبطال آسيا عام 2019، وهو اللقب الأزرق السابع.

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