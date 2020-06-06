أفريقيا: الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 170 ألفًا

جنوب أفريقيا في المقدمة تتبعها مصر ثم نيجيريا

سجلت دول القارة الأفريقية 6 آلاف و492 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 171 ألفًا و477 إصابة.

وأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس، بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية ارتفع إلى 75 ألفًا و280 شخصًا، بينما بلغ عدد الوفيات 4 آلاف و755 حالة وفاة.

وتأتي جمهورية جنوب أفريقيا في مقدمة دول القارة بعدد الإصابات، تتبعها على التوالي مصر، ونيجيريا، والجزائر، وغانا، والمغرب، والكاميرون، والسودان.