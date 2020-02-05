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رازفان وجوفينكو وابن مصطفى الأفضل في شهر يناير

حصد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم جائزة أفضل مدرب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لشهر يناير الماضي.

وحقق الإيطالي سبيستيان جوفينكو لاعب الهلال جائزة أفضل لاعب، فيما أحرز التونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى فريق الشباب جائزة أفضل حارس مرمى، للشهر ذاته.

وشهد الشهر إقامة ثلاث جولات وهي 14 و15 و16.


وينال كل فائز مبلغ 50 ألف ريال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رازفان وجوفينكو وابن مصطفى الأفضل في شهر يناير
سبق

حصد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم جائزة أفضل مدرب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لشهر يناير الماضي.

وحقق الإيطالي سبيستيان جوفينكو لاعب الهلال جائزة أفضل لاعب، فيما أحرز التونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى فريق الشباب جائزة أفضل حارس مرمى، للشهر ذاته.

وشهد الشهر إقامة ثلاث جولات وهي 14 و15 و16.


وينال كل فائز مبلغ 50 ألف ريال.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
01:02 AM

رازفان وجوفينكو وابن مصطفى الأفضل في شهر يناير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم جائزة أفضل مدرب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لشهر يناير الماضي.

وحقق الإيطالي سبيستيان جوفينكو لاعب الهلال جائزة أفضل لاعب، فيما أحرز التونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى فريق الشباب جائزة أفضل حارس مرمى، للشهر ذاته.

وشهد الشهر إقامة ثلاث جولات وهي 14 و15 و16.


وينال كل فائز مبلغ 50 ألف ريال.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,333
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,890
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,462

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