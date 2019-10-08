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"الجزائية" تحدد موعداً بديلاً لنظر الدعوى المقامة ضد المتهم "الحارثي"

عدم حضوره سيحكم عليه غيابياً وفق نظام جرائم الإرهاب وتمويله

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم عيضة بن رداد بن عيضة الحارثي سعودي الجنسية، يحمل الهوية الوطنية رقم (1002556338) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 19/ 11/ 1434هـ وتاريخ 25/ 12/ 1434هـ وتاريخ 27/ 12/ 1440هـ، وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء الموافق 24/ 2/ 1441هـ الساعة التاسعة والنصف.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

المحكمة الجزائية المتخصصة

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"الجزائية" تحدد موعداً بديلاً لنظر الدعوى المقامة ضد المتهم "الحارثي"
سبق

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم عيضة بن رداد بن عيضة الحارثي سعودي الجنسية، يحمل الهوية الوطنية رقم (1002556338) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 19/ 11/ 1434هـ وتاريخ 25/ 12/ 1434هـ وتاريخ 27/ 12/ 1440هـ، وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء الموافق 24/ 2/ 1441هـ الساعة التاسعة والنصف.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
04:29 PM

"الجزائية" تحدد موعداً بديلاً لنظر الدعوى المقامة ضد المتهم "الحارثي"

عدم حضوره سيحكم عليه غيابياً وفق نظام جرائم الإرهاب وتمويله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم عيضة بن رداد بن عيضة الحارثي سعودي الجنسية، يحمل الهوية الوطنية رقم (1002556338) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 19/ 11/ 1434هـ وتاريخ 25/ 12/ 1434هـ وتاريخ 27/ 12/ 1440هـ، وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء الموافق 24/ 2/ 1441هـ الساعة التاسعة والنصف.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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