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"إرادة الرياض" يُخصص "هاتفًا وواتساب" لمستفيديه بمحافظات الرياض

لإعادة صرف الأدوية.. وفي طور استمرار خدماتها أثناء جائحة "كورونا"

خصص مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض رقمًا مباشرًا وخدمة الواتساب لبرامج إعادة تعبئة الأدوية لمستفيديه من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض.

وقال "المجمع" إن الخدمة تتم عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة "واتساب" إلى الرقم ٠١١٤٨٦٤٦٠٦، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً خلال أيام الأسبوع، عدا الجمعة والسبت.

واتبع: "يأتي تنفيذ هذه الخدمة للحاجة الماسة، وما تم رصده من طلبات وملاحظات بين مراجعي المجمع من خارج مدينة الرياض وصعوبة التنقل بين مدن المملكة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة حفظها الله في مواجهة جائحة كورونا الجديد (COVID-19)".

وأوضح المجمع أنه حريص على تسهيل الخدمة على المستفيدين، خصوصًا أن بعض الأمراض النفسية تعد أمراضًا مزمنة، ويحتاج المصاب بها إلى استخدام الأدوية لفترات طويلة.

وأردف: "يعمل (مجمع إرادة) جاهدًا لتسهيل الحصول على الدواء للمستفيدين وإيجاد حلول مناسبة لخدمتهم، بحيث يقوم المستفيد أو أحد أفراد أسرته بالتواصل عبر خدمة "الواتساب"، وإرسال بياناته التي تتضمن الاسم الرباعي ورقم سجله المدني ورقم الملف الطبي ورقم الجوال المسجل في خدمة أبشر والمحافظة التي يسكن بها وأقرب منشأة صحية له"، مؤكدًا أن هذه المعلومات يتم التعامل معها من مبدأ السرية التامة، ويتم التعامل معها من قِبل المختصين فقط.

وأهاب "المجمع" بالمستفيدين الالتزام باستخدام الأدوية الموصوفة لهم ومتابعة العلاج حتى تستقر حالتهم بإذن الله، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والمتابعة المستمرة من "صحة الرياض" لتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى أنه يقدم أيضًا خدمة الاستشارات النفسية وذلك من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً عبر الرقم المجاني ٨٠٠١٢٤٠٤٤٤.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"إرادة الرياض" يُخصص "هاتفًا وواتساب" لمستفيديه بمحافظات الرياض
سبق

خصص مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض رقمًا مباشرًا وخدمة الواتساب لبرامج إعادة تعبئة الأدوية لمستفيديه من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض.

وقال "المجمع" إن الخدمة تتم عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة "واتساب" إلى الرقم ٠١١٤٨٦٤٦٠٦، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً خلال أيام الأسبوع، عدا الجمعة والسبت.

واتبع: "يأتي تنفيذ هذه الخدمة للحاجة الماسة، وما تم رصده من طلبات وملاحظات بين مراجعي المجمع من خارج مدينة الرياض وصعوبة التنقل بين مدن المملكة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة حفظها الله في مواجهة جائحة كورونا الجديد (COVID-19)".

وأوضح المجمع أنه حريص على تسهيل الخدمة على المستفيدين، خصوصًا أن بعض الأمراض النفسية تعد أمراضًا مزمنة، ويحتاج المصاب بها إلى استخدام الأدوية لفترات طويلة.

وأردف: "يعمل (مجمع إرادة) جاهدًا لتسهيل الحصول على الدواء للمستفيدين وإيجاد حلول مناسبة لخدمتهم، بحيث يقوم المستفيد أو أحد أفراد أسرته بالتواصل عبر خدمة "الواتساب"، وإرسال بياناته التي تتضمن الاسم الرباعي ورقم سجله المدني ورقم الملف الطبي ورقم الجوال المسجل في خدمة أبشر والمحافظة التي يسكن بها وأقرب منشأة صحية له"، مؤكدًا أن هذه المعلومات يتم التعامل معها من مبدأ السرية التامة، ويتم التعامل معها من قِبل المختصين فقط.

وأهاب "المجمع" بالمستفيدين الالتزام باستخدام الأدوية الموصوفة لهم ومتابعة العلاج حتى تستقر حالتهم بإذن الله، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والمتابعة المستمرة من "صحة الرياض" لتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى أنه يقدم أيضًا خدمة الاستشارات النفسية وذلك من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً عبر الرقم المجاني ٨٠٠١٢٤٠٤٤٤.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
12:17 AM

"إرادة الرياض" يُخصص "هاتفًا وواتساب" لمستفيديه بمحافظات الرياض

لإعادة صرف الأدوية.. وفي طور استمرار خدماتها أثناء جائحة "كورونا"

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عمر السبيعي - الرياض
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خصص مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض رقمًا مباشرًا وخدمة الواتساب لبرامج إعادة تعبئة الأدوية لمستفيديه من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض.

وقال "المجمع" إن الخدمة تتم عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة "واتساب" إلى الرقم ٠١١٤٨٦٤٦٠٦، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً خلال أيام الأسبوع، عدا الجمعة والسبت.

واتبع: "يأتي تنفيذ هذه الخدمة للحاجة الماسة، وما تم رصده من طلبات وملاحظات بين مراجعي المجمع من خارج مدينة الرياض وصعوبة التنقل بين مدن المملكة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة حفظها الله في مواجهة جائحة كورونا الجديد (COVID-19)".

وأوضح المجمع أنه حريص على تسهيل الخدمة على المستفيدين، خصوصًا أن بعض الأمراض النفسية تعد أمراضًا مزمنة، ويحتاج المصاب بها إلى استخدام الأدوية لفترات طويلة.

وأردف: "يعمل (مجمع إرادة) جاهدًا لتسهيل الحصول على الدواء للمستفيدين وإيجاد حلول مناسبة لخدمتهم، بحيث يقوم المستفيد أو أحد أفراد أسرته بالتواصل عبر خدمة "الواتساب"، وإرسال بياناته التي تتضمن الاسم الرباعي ورقم سجله المدني ورقم الملف الطبي ورقم الجوال المسجل في خدمة أبشر والمحافظة التي يسكن بها وأقرب منشأة صحية له"، مؤكدًا أن هذه المعلومات يتم التعامل معها من مبدأ السرية التامة، ويتم التعامل معها من قِبل المختصين فقط.

وأهاب "المجمع" بالمستفيدين الالتزام باستخدام الأدوية الموصوفة لهم ومتابعة العلاج حتى تستقر حالتهم بإذن الله، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والمتابعة المستمرة من "صحة الرياض" لتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى أنه يقدم أيضًا خدمة الاستشارات النفسية وذلك من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً عبر الرقم المجاني ٨٠٠١٢٤٠٤٤٤.

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