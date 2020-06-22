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"مدني الباحة" يباشر حريقًا اندلع بمجموعة أشجار بأحد قرى المندق

نشَب قبل ساعات ولا تزال تكافح انتشاره.. سنوافيكم بالتفاصيل

تكافح فِرَق الدفاع المدني بالباحة، حريقًا اندلع في مجموعة من الأشجار والحشائش بوادي الحزم منذ ساعات؛ وتحديدًا في أحد الأودية في "بالحكم" التابعة لمحافظة المندق.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" يباشر حريقًا اندلع بمجموعة أشجار بأحد قرى المندق
سبق

تكافح فِرَق الدفاع المدني بالباحة، حريقًا اندلع في مجموعة من الأشجار والحشائش بوادي الحزم منذ ساعات؛ وتحديدًا في أحد الأودية في "بالحكم" التابعة لمحافظة المندق.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
12:37 PM

"مدني الباحة" يباشر حريقًا اندلع بمجموعة أشجار بأحد قرى المندق

نشَب قبل ساعات ولا تزال تكافح انتشاره.. سنوافيكم بالتفاصيل

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أحمد العبدالله - الباحة
0
339

تكافح فِرَق الدفاع المدني بالباحة، حريقًا اندلع في مجموعة من الأشجار والحشائش بوادي الحزم منذ ساعات؛ وتحديدًا في أحد الأودية في "بالحكم" التابعة لمحافظة المندق.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.

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