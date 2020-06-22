تكافح فِرَق الدفاع المدني بالباحة، حريقًا اندلع في مجموعة من الأشجار والحشائش بوادي الحزم منذ ساعات؛ وتحديدًا في أحد الأودية في "بالحكم" التابعة لمحافظة المندق.

"مدني الباحة" يباشر حريقًا اندلع بمجموعة أشجار بأحد قرى المندق أحمد العبدالله سبق 2020-06-22 تكافح فِرَق الدفاع المدني بالباحة، حريقًا اندلع في مجموعة من الأشجار والحشائش بوادي الحزم منذ ساعات؛ وتحديدًا في أحد الأودية في "بالحكم" التابعة لمحافظة المندق. وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 12:37 PM

"مدني الباحة" يباشر حريقًا اندلع بمجموعة أشجار بأحد قرى المندق نشَب قبل ساعات ولا تزال تكافح انتشاره.. سنوافيكم بالتفاصيل





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تكافح فِرَق الدفاع المدني بالباحة، حريقًا اندلع في مجموعة من الأشجار والحشائش بوادي الحزم منذ ساعات؛ وتحديدًا في أحد الأودية في "بالحكم" التابعة لمحافظة المندق.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.