"مدني الباحة" يباشر حريقًا اندلع بمجموعة أشجار بأحد قرى المندق

تكافح فِرَق الدفاع المدني بالباحة، حريقًا اندلع في مجموعة من الأشجار والحشائش بوادي الحزم منذ ساعات؛ وتحديدًا في أحد الأودية في "بالحكم" التابعة لمحافظة المندق.
وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تكافح فِرَق الدفاع المدني بالباحة، حريقًا اندلع في مجموعة من الأشجار والحشائش بوادي الحزم منذ ساعات؛ وتحديدًا في أحد الأودية في "بالحكم" التابعة لمحافظة المندق.
وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.الدفاع المدني
تكافح فِرَق الدفاع المدني بالباحة، حريقًا اندلع في مجموعة من الأشجار والحشائش بوادي الحزم منذ ساعات؛ وتحديدًا في أحد الأودية في "بالحكم" التابعة لمحافظة المندق.
وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تكافح فِرَق الدفاع المدني بالباحة، حريقًا اندلع في مجموعة من الأشجار والحشائش بوادي الحزم منذ ساعات؛ وتحديدًا في أحد الأودية في "بالحكم" التابعة لمحافظة المندق.
وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.