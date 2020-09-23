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غضب بين الأطباء بعد اتهام لـ90% منهم بمحاولة الربح على حساب الإنسانية

طالبوا هيئة التخصصات الصحية بمقاضاته على الطعن في أمانتهم

انتقد أطباء، حديث استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور علي بن معيض، لإحدى القنوات الفضائية واتهامه لـ90% منهم من العاملين في القطاع الخاص؛ بمحاولة الكسب المادي على حساب العمل الإنساني؛ ما دفع البعض منهم لتوجيه طلب لهيئة التخصصات الصحية لمقاضاته على ما أسموه الطعن في أمانتهم والتعميم في حديثه.

وقال الدكتور علي بن معيض: "خبرتي في المستشفيات تجاوزت 30 سنة، ومن هذه الخبرة أؤكد أن 90% من الأطباء يحاولون الكسب المادي، ولا يراعون جانب العمل الإنساني؛ وهو ما فجر حالة من الغضب بين أوساط الأطباء".

من جانبه قال الدكتور وليد الشعفي: "مع كامل الاحترام لأستاذنا الدكتور علي، لكنها سقطة مدوية وكبوة قد لا يغفرها الكثير، ٩٠٪ نسبة كبيرة جدًّا، وكأني بك تقول: إن جل الأطباء مخادعون وغشاشون ومستغلون، وفي هذا إجحاف وظلم، فهل اطلعت على القلوب والخفايا؟ أم هل لديك دراسة واضحة ودقيقة؟ أم استقيتها من مجالس القيل والقال؟".

وقال الدكتور جاسر الحربش: "هذا التعميم افتراء، كأنه يقول المريب إن تسعين في المائة من المصلين ليسوا على وضوء، أو إن تسعين في المائة من القضاة لا يعدلون، هل يعد الدكتور المحتقن جدًّا ضد مهنته وزملائه نفسه من الفرقة الناجية أم مع أولئك الذين على غير وضوء؟".

فيما علق الدكتور مقبل الحديثي بقوله: "هل الدكتور المتحدث وقد عمل في القطاع الخاص حسب ما ذكر لأكثر من 30 عامًا، يصنف نفسه من 90% الجشعين عديمي الذمة أو الأقلية أصحاب الذمة؟ كنت أتمنى لو سأله المذيع".

وطالب الدكتور إبراهيم الحفظي هيئة التخصصات الصحية بمقاضاة المتحدث على الطعن في أمانة زملائه والتعميم في حديثه بأن ٩٠٪ من الأطباء لا أمانة لديهم.

وكان الدكتور علي بن معيض قد كشف عن أسعار العمليات والكشوفات داخل المستشفيات الخاصة، مستشهدًا بعمليات تكميم المعدة، وأكد أن عمليات التكميم لا تتجاوز 7 آلاف ريال، بينما تتراوح قيمتها في المستشفيات الخاصة من 18 – 55 ألفًا.

وأضاف: أن "عملية التكميم لا تكلف في وجهة نظري، المفروض أنها لا تتجاوز 7 آلاف ريال؛ لأن تكلفتها قليلة، إيش الخسارة اللي فيها على المستشفى أو الطبيب". وانتقد "بن معيض" الأسعار الكبيرة للكشوفات الطبية والفحوصات في المستشفيات الخاصة، مؤكدًا أن الخلل في النظام العام، ومطالبًا بضرورة وضع أسعار محددة للكشوفات.

وقال: "بأي حق يحصل الاستشاري ألف ريال في 5 دقائق كشف"، موضحًا أن إزالة اللحمية لا تكلف أكثر من 1500 ريال، وتساءل: من الذي سمح لبعض المستشفيات بإجرائها مقابل 10 آلاف ريال؟.

وأشار إلى أن العناية المركزة تكلف 10 آلاف ريال في الليلة الواحدة، ومن يستطيع دفع هذه المبالغ؟

استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور علي بن معيض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غضب بين الأطباء بعد اتهام لـ90% منهم بمحاولة الربح على حساب الإنسانية
سبق

انتقد أطباء، حديث استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور علي بن معيض، لإحدى القنوات الفضائية واتهامه لـ90% منهم من العاملين في القطاع الخاص؛ بمحاولة الكسب المادي على حساب العمل الإنساني؛ ما دفع البعض منهم لتوجيه طلب لهيئة التخصصات الصحية لمقاضاته على ما أسموه الطعن في أمانتهم والتعميم في حديثه.

وقال الدكتور علي بن معيض: "خبرتي في المستشفيات تجاوزت 30 سنة، ومن هذه الخبرة أؤكد أن 90% من الأطباء يحاولون الكسب المادي، ولا يراعون جانب العمل الإنساني؛ وهو ما فجر حالة من الغضب بين أوساط الأطباء".

من جانبه قال الدكتور وليد الشعفي: "مع كامل الاحترام لأستاذنا الدكتور علي، لكنها سقطة مدوية وكبوة قد لا يغفرها الكثير، ٩٠٪ نسبة كبيرة جدًّا، وكأني بك تقول: إن جل الأطباء مخادعون وغشاشون ومستغلون، وفي هذا إجحاف وظلم، فهل اطلعت على القلوب والخفايا؟ أم هل لديك دراسة واضحة ودقيقة؟ أم استقيتها من مجالس القيل والقال؟".

وقال الدكتور جاسر الحربش: "هذا التعميم افتراء، كأنه يقول المريب إن تسعين في المائة من المصلين ليسوا على وضوء، أو إن تسعين في المائة من القضاة لا يعدلون، هل يعد الدكتور المحتقن جدًّا ضد مهنته وزملائه نفسه من الفرقة الناجية أم مع أولئك الذين على غير وضوء؟".

فيما علق الدكتور مقبل الحديثي بقوله: "هل الدكتور المتحدث وقد عمل في القطاع الخاص حسب ما ذكر لأكثر من 30 عامًا، يصنف نفسه من 90% الجشعين عديمي الذمة أو الأقلية أصحاب الذمة؟ كنت أتمنى لو سأله المذيع".

وطالب الدكتور إبراهيم الحفظي هيئة التخصصات الصحية بمقاضاة المتحدث على الطعن في أمانة زملائه والتعميم في حديثه بأن ٩٠٪ من الأطباء لا أمانة لديهم.

وكان الدكتور علي بن معيض قد كشف عن أسعار العمليات والكشوفات داخل المستشفيات الخاصة، مستشهدًا بعمليات تكميم المعدة، وأكد أن عمليات التكميم لا تتجاوز 7 آلاف ريال، بينما تتراوح قيمتها في المستشفيات الخاصة من 18 – 55 ألفًا.

وأضاف: أن "عملية التكميم لا تكلف في وجهة نظري، المفروض أنها لا تتجاوز 7 آلاف ريال؛ لأن تكلفتها قليلة، إيش الخسارة اللي فيها على المستشفى أو الطبيب". وانتقد "بن معيض" الأسعار الكبيرة للكشوفات الطبية والفحوصات في المستشفيات الخاصة، مؤكدًا أن الخلل في النظام العام، ومطالبًا بضرورة وضع أسعار محددة للكشوفات.

وقال: "بأي حق يحصل الاستشاري ألف ريال في 5 دقائق كشف"، موضحًا أن إزالة اللحمية لا تكلف أكثر من 1500 ريال، وتساءل: من الذي سمح لبعض المستشفيات بإجرائها مقابل 10 آلاف ريال؟.

وأشار إلى أن العناية المركزة تكلف 10 آلاف ريال في الليلة الواحدة، ومن يستطيع دفع هذه المبالغ؟

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
07:18 PM

غضب بين الأطباء بعد اتهام لـ90% منهم بمحاولة الربح على حساب الإنسانية

طالبوا هيئة التخصصات الصحية بمقاضاته على الطعن في أمانتهم

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قاسم الخبراني - الرياض
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6,596

انتقد أطباء، حديث استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور علي بن معيض، لإحدى القنوات الفضائية واتهامه لـ90% منهم من العاملين في القطاع الخاص؛ بمحاولة الكسب المادي على حساب العمل الإنساني؛ ما دفع البعض منهم لتوجيه طلب لهيئة التخصصات الصحية لمقاضاته على ما أسموه الطعن في أمانتهم والتعميم في حديثه.

وقال الدكتور علي بن معيض: "خبرتي في المستشفيات تجاوزت 30 سنة، ومن هذه الخبرة أؤكد أن 90% من الأطباء يحاولون الكسب المادي، ولا يراعون جانب العمل الإنساني؛ وهو ما فجر حالة من الغضب بين أوساط الأطباء".

من جانبه قال الدكتور وليد الشعفي: "مع كامل الاحترام لأستاذنا الدكتور علي، لكنها سقطة مدوية وكبوة قد لا يغفرها الكثير، ٩٠٪ نسبة كبيرة جدًّا، وكأني بك تقول: إن جل الأطباء مخادعون وغشاشون ومستغلون، وفي هذا إجحاف وظلم، فهل اطلعت على القلوب والخفايا؟ أم هل لديك دراسة واضحة ودقيقة؟ أم استقيتها من مجالس القيل والقال؟".

وقال الدكتور جاسر الحربش: "هذا التعميم افتراء، كأنه يقول المريب إن تسعين في المائة من المصلين ليسوا على وضوء، أو إن تسعين في المائة من القضاة لا يعدلون، هل يعد الدكتور المحتقن جدًّا ضد مهنته وزملائه نفسه من الفرقة الناجية أم مع أولئك الذين على غير وضوء؟".

فيما علق الدكتور مقبل الحديثي بقوله: "هل الدكتور المتحدث وقد عمل في القطاع الخاص حسب ما ذكر لأكثر من 30 عامًا، يصنف نفسه من 90% الجشعين عديمي الذمة أو الأقلية أصحاب الذمة؟ كنت أتمنى لو سأله المذيع".

وطالب الدكتور إبراهيم الحفظي هيئة التخصصات الصحية بمقاضاة المتحدث على الطعن في أمانة زملائه والتعميم في حديثه بأن ٩٠٪ من الأطباء لا أمانة لديهم.

وكان الدكتور علي بن معيض قد كشف عن أسعار العمليات والكشوفات داخل المستشفيات الخاصة، مستشهدًا بعمليات تكميم المعدة، وأكد أن عمليات التكميم لا تتجاوز 7 آلاف ريال، بينما تتراوح قيمتها في المستشفيات الخاصة من 18 – 55 ألفًا.

وأضاف: أن "عملية التكميم لا تكلف في وجهة نظري، المفروض أنها لا تتجاوز 7 آلاف ريال؛ لأن تكلفتها قليلة، إيش الخسارة اللي فيها على المستشفى أو الطبيب". وانتقد "بن معيض" الأسعار الكبيرة للكشوفات الطبية والفحوصات في المستشفيات الخاصة، مؤكدًا أن الخلل في النظام العام، ومطالبًا بضرورة وضع أسعار محددة للكشوفات.

وقال: "بأي حق يحصل الاستشاري ألف ريال في 5 دقائق كشف"، موضحًا أن إزالة اللحمية لا تكلف أكثر من 1500 ريال، وتساءل: من الذي سمح لبعض المستشفيات بإجرائها مقابل 10 آلاف ريال؟.

وأشار إلى أن العناية المركزة تكلف 10 آلاف ريال في الليلة الواحدة، ومن يستطيع دفع هذه المبالغ؟

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