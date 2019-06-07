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"بلدية القريات" تختتم فعاليات "عيدنا فرحة" وسط تفاعل كبير من الأهالي

قدَّمت خلالها باقة مميزة من الأنشطة الترفيهية المناسبة لأفراد الأسرة كافة

اختُتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان عيد الفطر المبارك الذي تنظمه بلدية محافظة القريات تحت شعار (عيدنا فرحة) بحديقة حي الغزالي وحديقة الصناعية، وذلك بحضور حشد جماهيري غفير.

وفي التفاصيل، شهد احتفال العيد لهذا العام باقة مميزة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المناسبة لأفراد الأسرة كافة، وتفاعل الزوار مع ما تم تقديمه من فعاليات وعروض فلكلورية، وتنوعت الفقرات التي قدمها المسرح لهذا العام بين عروض مسرحية ومسابقات متنوعة وهدايا وجوائز.

ولاقت "الأمسية الشعرية" التي أُقيمت داخل حديقة الصناعية إقبالاً كبيرًا من فئة الشباب الذين استمعوا خلالها للقصائد الشعرية التي قدمها الشاعر محمد مطرود الشراري، والشاعر عبدالله البلعاسي، والشاعر شايم مفلح.

وتفاعل الحضور مع الشعراء وسط أجواء كرنفالية ممتعة، واستمتعوا بعروض الفِرق الشعبية (العرضة السعودية والدحة) التي شاركت بها جمعية الثقافة والفنون بالقريات.

وفي نهاية فقرات اليوم الختامي للاحتفال تم تكريم المشاركين والمنظمين والشعراء والفنانين التشكيليين.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص البلدية على إقامة الفعاليات في الأعياد لمشاركة المجتمع الأفراح، وإدخال البسمة على وجوه الجميع، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

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"بلدية القريات" تختتم فعاليات "عيدنا فرحة" وسط تفاعل كبير من الأهالي
سبق

اختُتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان عيد الفطر المبارك الذي تنظمه بلدية محافظة القريات تحت شعار (عيدنا فرحة) بحديقة حي الغزالي وحديقة الصناعية، وذلك بحضور حشد جماهيري غفير.

وفي التفاصيل، شهد احتفال العيد لهذا العام باقة مميزة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المناسبة لأفراد الأسرة كافة، وتفاعل الزوار مع ما تم تقديمه من فعاليات وعروض فلكلورية، وتنوعت الفقرات التي قدمها المسرح لهذا العام بين عروض مسرحية ومسابقات متنوعة وهدايا وجوائز.

ولاقت "الأمسية الشعرية" التي أُقيمت داخل حديقة الصناعية إقبالاً كبيرًا من فئة الشباب الذين استمعوا خلالها للقصائد الشعرية التي قدمها الشاعر محمد مطرود الشراري، والشاعر عبدالله البلعاسي، والشاعر شايم مفلح.

وتفاعل الحضور مع الشعراء وسط أجواء كرنفالية ممتعة، واستمتعوا بعروض الفِرق الشعبية (العرضة السعودية والدحة) التي شاركت بها جمعية الثقافة والفنون بالقريات.

وفي نهاية فقرات اليوم الختامي للاحتفال تم تكريم المشاركين والمنظمين والشعراء والفنانين التشكيليين.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص البلدية على إقامة الفعاليات في الأعياد لمشاركة المجتمع الأفراح، وإدخال البسمة على وجوه الجميع، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
10:33 PM

"بلدية القريات" تختتم فعاليات "عيدنا فرحة" وسط تفاعل كبير من الأهالي

قدَّمت خلالها باقة مميزة من الأنشطة الترفيهية المناسبة لأفراد الأسرة كافة

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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اختُتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان عيد الفطر المبارك الذي تنظمه بلدية محافظة القريات تحت شعار (عيدنا فرحة) بحديقة حي الغزالي وحديقة الصناعية، وذلك بحضور حشد جماهيري غفير.

وفي التفاصيل، شهد احتفال العيد لهذا العام باقة مميزة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المناسبة لأفراد الأسرة كافة، وتفاعل الزوار مع ما تم تقديمه من فعاليات وعروض فلكلورية، وتنوعت الفقرات التي قدمها المسرح لهذا العام بين عروض مسرحية ومسابقات متنوعة وهدايا وجوائز.

ولاقت "الأمسية الشعرية" التي أُقيمت داخل حديقة الصناعية إقبالاً كبيرًا من فئة الشباب الذين استمعوا خلالها للقصائد الشعرية التي قدمها الشاعر محمد مطرود الشراري، والشاعر عبدالله البلعاسي، والشاعر شايم مفلح.

وتفاعل الحضور مع الشعراء وسط أجواء كرنفالية ممتعة، واستمتعوا بعروض الفِرق الشعبية (العرضة السعودية والدحة) التي شاركت بها جمعية الثقافة والفنون بالقريات.

وفي نهاية فقرات اليوم الختامي للاحتفال تم تكريم المشاركين والمنظمين والشعراء والفنانين التشكيليين.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص البلدية على إقامة الفعاليات في الأعياد لمشاركة المجتمع الأفراح، وإدخال البسمة على وجوه الجميع، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

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