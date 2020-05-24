محافظ العارضة يقوم بجولة ميدانية لتهنئة رجال الأمن بمقراتهم

نقل لهم تهاني القيادة.. واطلع على خطة تطبيق منع التجوال الكلي

قام محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، صباح اليوم الأحد، بمعايدة رجال الأمن في مقراتهم بالنقاط الأمنية المشتركة لحرس الحدود والشرطة والقوات المسلحة ونقاط الأفواج بالمحافظة، ناقلاً لهم تهاني القيادة الحكيمة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ .

وخلال زيارته، اطلع "بن منيخر " على الجهود الأمنية في تطبيق منع التجول الكلي وسير العمل، مشيداً بما يبذل من جهود جبارة.

ورافق محافظ العارضة، في جولته، كل من مدير شرطة العارضة ورئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة المقدم صالح بن محمد آل كليب.