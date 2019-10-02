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بالصور.. بلدية جدة الجديدة تتلف 87 كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة

أغلقت 3 مواقع بعد رصد 23 مكانًا تخالف الشروط الصحية

رصدت بلدية جدة الجديدة، التابعة لأمانة محافظة جدة، خلال جولة تفتيشية؛ كميات من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر، المستخدمة من قبل عدد من المطاعم بحي السلامة في تجهيز اللحوم المجمدة وتقديمها على أنها طازجة.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة الفرعية، باسم بن محمد الجدعاني، أنه تم تتبع مصدر اللحوم المستخدمة؛ حيث تم إتلاف 87 كيلوجراماً من اللحوم، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية أعدّت خطة ميدانية تم من خلالها تفتيش المطاعم المرصودة بشكل واضح ودقيق، وتصوير الملاحظات وتوثيقها كافة.

ولفت إلى أن عدد المواقع التي تم رصدها بلغت 23 موقعاً، تبين من خلالها أن 19 من المواقع تخالف الاشتراطات الصحية؛ حيث تم إغلاق 3 مواقع، بينما استوفت 4 مواقع الاشتراطات البلدية.

وأكد رئيس بلدية جدة الجديدة الفرعية، أن ذلك يأتي ضمن حرص أمانة جدة على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان المحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للاشتراطات البلدية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. بلدية جدة الجديدة تتلف 87 كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة
سبق

رصدت بلدية جدة الجديدة، التابعة لأمانة محافظة جدة، خلال جولة تفتيشية؛ كميات من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر، المستخدمة من قبل عدد من المطاعم بحي السلامة في تجهيز اللحوم المجمدة وتقديمها على أنها طازجة.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة الفرعية، باسم بن محمد الجدعاني، أنه تم تتبع مصدر اللحوم المستخدمة؛ حيث تم إتلاف 87 كيلوجراماً من اللحوم، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية أعدّت خطة ميدانية تم من خلالها تفتيش المطاعم المرصودة بشكل واضح ودقيق، وتصوير الملاحظات وتوثيقها كافة.

ولفت إلى أن عدد المواقع التي تم رصدها بلغت 23 موقعاً، تبين من خلالها أن 19 من المواقع تخالف الاشتراطات الصحية؛ حيث تم إغلاق 3 مواقع، بينما استوفت 4 مواقع الاشتراطات البلدية.

وأكد رئيس بلدية جدة الجديدة الفرعية، أن ذلك يأتي ضمن حرص أمانة جدة على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان المحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للاشتراطات البلدية.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
05:53 PM

بالصور.. بلدية جدة الجديدة تتلف 87 كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة

أغلقت 3 مواقع بعد رصد 23 مكانًا تخالف الشروط الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رصدت بلدية جدة الجديدة، التابعة لأمانة محافظة جدة، خلال جولة تفتيشية؛ كميات من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر، المستخدمة من قبل عدد من المطاعم بحي السلامة في تجهيز اللحوم المجمدة وتقديمها على أنها طازجة.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة الفرعية، باسم بن محمد الجدعاني، أنه تم تتبع مصدر اللحوم المستخدمة؛ حيث تم إتلاف 87 كيلوجراماً من اللحوم، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية أعدّت خطة ميدانية تم من خلالها تفتيش المطاعم المرصودة بشكل واضح ودقيق، وتصوير الملاحظات وتوثيقها كافة.

ولفت إلى أن عدد المواقع التي تم رصدها بلغت 23 موقعاً، تبين من خلالها أن 19 من المواقع تخالف الاشتراطات الصحية؛ حيث تم إغلاق 3 مواقع، بينما استوفت 4 مواقع الاشتراطات البلدية.

وأكد رئيس بلدية جدة الجديدة الفرعية، أن ذلك يأتي ضمن حرص أمانة جدة على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان المحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للاشتراطات البلدية.

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