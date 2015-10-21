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"الوتيد" يتفقّد تجهيزات وخدمات شبكة الجيل الخامس لـ"موسم الرياض"

stc تستكمل خدمتها بـ16 برجاً و4 محطات اتصال و15 عربة تغطية

وقف الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، على استعدادات الخدمات الرقمية التي تقدمها stc لفعاليات موسم الرياض العام الحالي، حيث زار "الوتيد" ساحة البوليفارد في مدينة الرياض وعدد من المواقع المختلفة؛ للتأكد من جاهزية البنية التحتية للشبكات، والتقى القائمين على تنظيم الموسم، واجتمع بالفرق الميدانية المخصصة لدعم التجربة الرقمية للزوار.

وتابع "الوتيد" خلال زيارته الجهود المبذولة في استكمال التجهيزات التقنية وتهيئة فرق التشغيل والإشراف والإدارة والتصميم والدعم المستمر، والذين يبلغ عددهم أكثر من 358 مختصاً، حيث تعمل stc على تعزيز تجربة زوار موسم الرياض وتزويدهم بأفضل شبكة جيل خامس 5G في المملكة من حيث السرعة وسعة البيانات ومدى التغطية بنسبة 100% من مساحة البوليفارد، إلى جانب دعم البنية التحتية بـ8500 متر من الألياف الضوئية الممتدة في أرجاء الموقع لتغذية الأبراج والمحطات.

وشدّد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc على أهمية مراعاة العدد الكبير من زوار الموسم لتوفير تجربة رقمية متميزة لهم، حيث توفر stc حلول تغطية داخلية في 5 مبان رئيسية، إلى جانب توفير 16 برجاً داعماً لشبكات الجيل الخامس وأربع محطات اتصال داخلية و15 عربة للتغطية الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى نقاط اتصال بالـ "WiFi" في كل أرجاء البوليفارد يبلغ عددها 587 نقطة اتصال.

كما ثمّن "الوتيد" دور وجهود الهيئة العامة للترفيه تحت الإشراف المباشر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة، في التحضيرات والإعداد لإطلاق فعاليات موسم الرياض، مؤكداً التزام stc وفرقها الميدانية بأن تكون على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب في أي وقت؛ لضمان تلبية تطلعات الزوار، كما أثنى على الجهود الكبيرة التي بُذلت من كل القطاعات، والتي من شأنها المساهمة في إنجاح الموسم العام الحالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوتيد" يتفقّد تجهيزات وخدمات شبكة الجيل الخامس لـ"موسم الرياض"
سبق

وقف الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، على استعدادات الخدمات الرقمية التي تقدمها stc لفعاليات موسم الرياض العام الحالي، حيث زار "الوتيد" ساحة البوليفارد في مدينة الرياض وعدد من المواقع المختلفة؛ للتأكد من جاهزية البنية التحتية للشبكات، والتقى القائمين على تنظيم الموسم، واجتمع بالفرق الميدانية المخصصة لدعم التجربة الرقمية للزوار.

وتابع "الوتيد" خلال زيارته الجهود المبذولة في استكمال التجهيزات التقنية وتهيئة فرق التشغيل والإشراف والإدارة والتصميم والدعم المستمر، والذين يبلغ عددهم أكثر من 358 مختصاً، حيث تعمل stc على تعزيز تجربة زوار موسم الرياض وتزويدهم بأفضل شبكة جيل خامس 5G في المملكة من حيث السرعة وسعة البيانات ومدى التغطية بنسبة 100% من مساحة البوليفارد، إلى جانب دعم البنية التحتية بـ8500 متر من الألياف الضوئية الممتدة في أرجاء الموقع لتغذية الأبراج والمحطات.

وشدّد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc على أهمية مراعاة العدد الكبير من زوار الموسم لتوفير تجربة رقمية متميزة لهم، حيث توفر stc حلول تغطية داخلية في 5 مبان رئيسية، إلى جانب توفير 16 برجاً داعماً لشبكات الجيل الخامس وأربع محطات اتصال داخلية و15 عربة للتغطية الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى نقاط اتصال بالـ "WiFi" في كل أرجاء البوليفارد يبلغ عددها 587 نقطة اتصال.

كما ثمّن "الوتيد" دور وجهود الهيئة العامة للترفيه تحت الإشراف المباشر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة، في التحضيرات والإعداد لإطلاق فعاليات موسم الرياض، مؤكداً التزام stc وفرقها الميدانية بأن تكون على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب في أي وقت؛ لضمان تلبية تطلعات الزوار، كما أثنى على الجهود الكبيرة التي بُذلت من كل القطاعات، والتي من شأنها المساهمة في إنجاح الموسم العام الحالي.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
07:18 PM

"الوتيد" يتفقّد تجهيزات وخدمات شبكة الجيل الخامس لـ"موسم الرياض"

stc تستكمل خدمتها بـ16 برجاً و4 محطات اتصال و15 عربة تغطية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقف الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، على استعدادات الخدمات الرقمية التي تقدمها stc لفعاليات موسم الرياض العام الحالي، حيث زار "الوتيد" ساحة البوليفارد في مدينة الرياض وعدد من المواقع المختلفة؛ للتأكد من جاهزية البنية التحتية للشبكات، والتقى القائمين على تنظيم الموسم، واجتمع بالفرق الميدانية المخصصة لدعم التجربة الرقمية للزوار.

وتابع "الوتيد" خلال زيارته الجهود المبذولة في استكمال التجهيزات التقنية وتهيئة فرق التشغيل والإشراف والإدارة والتصميم والدعم المستمر، والذين يبلغ عددهم أكثر من 358 مختصاً، حيث تعمل stc على تعزيز تجربة زوار موسم الرياض وتزويدهم بأفضل شبكة جيل خامس 5G في المملكة من حيث السرعة وسعة البيانات ومدى التغطية بنسبة 100% من مساحة البوليفارد، إلى جانب دعم البنية التحتية بـ8500 متر من الألياف الضوئية الممتدة في أرجاء الموقع لتغذية الأبراج والمحطات.

وشدّد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc على أهمية مراعاة العدد الكبير من زوار الموسم لتوفير تجربة رقمية متميزة لهم، حيث توفر stc حلول تغطية داخلية في 5 مبان رئيسية، إلى جانب توفير 16 برجاً داعماً لشبكات الجيل الخامس وأربع محطات اتصال داخلية و15 عربة للتغطية الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى نقاط اتصال بالـ "WiFi" في كل أرجاء البوليفارد يبلغ عددها 587 نقطة اتصال.

كما ثمّن "الوتيد" دور وجهود الهيئة العامة للترفيه تحت الإشراف المباشر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة، في التحضيرات والإعداد لإطلاق فعاليات موسم الرياض، مؤكداً التزام stc وفرقها الميدانية بأن تكون على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب في أي وقت؛ لضمان تلبية تطلعات الزوار، كما أثنى على الجهود الكبيرة التي بُذلت من كل القطاعات، والتي من شأنها المساهمة في إنجاح الموسم العام الحالي.

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