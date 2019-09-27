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الهلال: كاريلو جاهز للسد.. وأشعة لجيوفينكو

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق السد القطري في دوري أبطال آسيا.

وأدى اللاعبون المشاركون في مباراة التعاون مساء أمس تدريبات استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبًا رئيسيًّا.

وشارك كاريلو في التدريبات بعد جاهزيته، فيما واصل سلمان الفرج برنامجه التأهيلي.

وحضر جيوفينكو في مستشفى المملكة حيث أجرى أشعة بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال: كاريلو جاهز للسد.. وأشعة لجيوفينكو
سبق

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق السد القطري في دوري أبطال آسيا.

وأدى اللاعبون المشاركون في مباراة التعاون مساء أمس تدريبات استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبًا رئيسيًّا.

وشارك كاريلو في التدريبات بعد جاهزيته، فيما واصل سلمان الفرج برنامجه التأهيلي.

وحضر جيوفينكو في مستشفى المملكة حيث أجرى أشعة بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
09:38 PM

الهلال: كاريلو جاهز للسد.. وأشعة لجيوفينكو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق السد القطري في دوري أبطال آسيا.

وأدى اللاعبون المشاركون في مباراة التعاون مساء أمس تدريبات استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبًا رئيسيًّا.

وشارك كاريلو في التدريبات بعد جاهزيته، فيما واصل سلمان الفرج برنامجه التأهيلي.

وحضر جيوفينكو في مستشفى المملكة حيث أجرى أشعة بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

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