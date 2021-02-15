النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئاسة الأمر بالمعروف بالرياض تنفّذ خطة إخلاء لفرضية حريق

بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني .. وهنا السيناريو

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، فرضية التعامل مع حريق والإخلاء الافتراضي، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني؛ ممثلا بشعبة البطحاء.

وتضمنت الفرضية سماع جرس الإنذار في مبنى الفرع، ومن ثم عملية إخلاء المبنى من الموظفين، وإصابة فرد من العاملين، مع الاتصال بعمليات الدفاع المدني لمباشرة الموقع.

وخلال سيناريو الفرضية، تم الانتقال السريع إلى نقطة التجمع الواقعة جنوب المبنى، من خلال تطبيق خطة الإطفاء والإخلاء الطبي في موقع الحادث الافتراضي، وكذلك خطة الإسناد البشري.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة العلاقات العامة والإعلام بمنطقة الرياض لرفع مستوى الوعي والحفاظ على سلامة الموظف بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري؛ ودعم واهتمام من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

رئاسة الأمر بالمعروف بالرياض فرضية حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئاسة الأمر بالمعروف بالرياض تنفّذ خطة إخلاء لفرضية حريق
سبق

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، فرضية التعامل مع حريق والإخلاء الافتراضي، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني؛ ممثلا بشعبة البطحاء.

وتضمنت الفرضية سماع جرس الإنذار في مبنى الفرع، ومن ثم عملية إخلاء المبنى من الموظفين، وإصابة فرد من العاملين، مع الاتصال بعمليات الدفاع المدني لمباشرة الموقع.

وخلال سيناريو الفرضية، تم الانتقال السريع إلى نقطة التجمع الواقعة جنوب المبنى، من خلال تطبيق خطة الإطفاء والإخلاء الطبي في موقع الحادث الافتراضي، وكذلك خطة الإسناد البشري.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة العلاقات العامة والإعلام بمنطقة الرياض لرفع مستوى الوعي والحفاظ على سلامة الموظف بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري؛ ودعم واهتمام من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
01:46 PM

رئاسة الأمر بالمعروف بالرياض تنفّذ خطة إخلاء لفرضية حريق

بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني .. وهنا السيناريو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,070

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، فرضية التعامل مع حريق والإخلاء الافتراضي، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني؛ ممثلا بشعبة البطحاء.

وتضمنت الفرضية سماع جرس الإنذار في مبنى الفرع، ومن ثم عملية إخلاء المبنى من الموظفين، وإصابة فرد من العاملين، مع الاتصال بعمليات الدفاع المدني لمباشرة الموقع.

وخلال سيناريو الفرضية، تم الانتقال السريع إلى نقطة التجمع الواقعة جنوب المبنى، من خلال تطبيق خطة الإطفاء والإخلاء الطبي في موقع الحادث الافتراضي، وكذلك خطة الإسناد البشري.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة العلاقات العامة والإعلام بمنطقة الرياض لرفع مستوى الوعي والحفاظ على سلامة الموظف بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري؛ ودعم واهتمام من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,589
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,540
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,274
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,698

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة