رئاسة الأمر بالمعروف بالرياض تنفّذ خطة إخلاء لفرضية حريق

بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني .. وهنا السيناريو

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، فرضية التعامل مع حريق والإخلاء الافتراضي، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني؛ ممثلا بشعبة البطحاء.

وتضمنت الفرضية سماع جرس الإنذار في مبنى الفرع، ومن ثم عملية إخلاء المبنى من الموظفين، وإصابة فرد من العاملين، مع الاتصال بعمليات الدفاع المدني لمباشرة الموقع.

وخلال سيناريو الفرضية، تم الانتقال السريع إلى نقطة التجمع الواقعة جنوب المبنى، من خلال تطبيق خطة الإطفاء والإخلاء الطبي في موقع الحادث الافتراضي، وكذلك خطة الإسناد البشري.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة العلاقات العامة والإعلام بمنطقة الرياض لرفع مستوى الوعي والحفاظ على سلامة الموظف بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري؛ ودعم واهتمام من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.