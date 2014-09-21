النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 69 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 48 خلال الـ24 ساعة الماضية

"حماية المستهلك" تعلن نتائج قياس الوعي الشرائي

المبادرة نفذت بمشاركة 91 متطوعاً ومتطوعة

أطلقت جمعية حماية المستهلك أكثر من 1700 مشارك ومشاركة في اختبار الوعي الشرائي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 91 مبادرة بعنوان "اختبر معرفتك" تهدف إلى قياس الوعي الشرائي لدى المستهلكين أثناء قيامهم بعملية التسوق في بعض المراكز التجارية الكبرى، وذلك من خلال مشاركتهم بالإجابة على أسئلة محددة عن الوعي الشرائي من الموقع الإلكتروني للجمعية مباشرة من خلال أيقونة مخصصة لبرنامج "اختبر معرفتك".

وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر بن دهيم: انطلاقاً من حرص الجمعية على المساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي؛ فقد نفذت المبادرة بمشاركة 91 متطوعاً ومتطوعة.

وذكرت الجمعية بأن المبادرة أطلقت على مدى يومين متتالين نفذ خلالها 1763 اختباراً معرفياً لقياس الوعي الشرائي وكان متوسط إلمام المشاركين بحقوقهم وواجباتهم 60 من أصل 100 درجة. مما يشير إلى الحاجة إلى رفع وتحسين مستوى الوعي الشرائي لدى المستهلكين.

وبلغت نسبة الإناث المشاركين في الاختبار المعرفي 59.5% فيما بلغت نسبة الذكور المشاركين 40.5% فيما بلغ متوسط أعمار المشاركين 29عاماً.

جدير بالذكر بأن الجمعية حصلت على شهادة المعيار الوطني لإشراك المتطوعين "إدامة" من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حماية المستهلك" تعلن نتائج قياس الوعي الشرائي
سبق

أطلقت جمعية حماية المستهلك أكثر من 1700 مشارك ومشاركة في اختبار الوعي الشرائي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 91 مبادرة بعنوان "اختبر معرفتك" تهدف إلى قياس الوعي الشرائي لدى المستهلكين أثناء قيامهم بعملية التسوق في بعض المراكز التجارية الكبرى، وذلك من خلال مشاركتهم بالإجابة على أسئلة محددة عن الوعي الشرائي من الموقع الإلكتروني للجمعية مباشرة من خلال أيقونة مخصصة لبرنامج "اختبر معرفتك".

وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر بن دهيم: انطلاقاً من حرص الجمعية على المساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي؛ فقد نفذت المبادرة بمشاركة 91 متطوعاً ومتطوعة.

وذكرت الجمعية بأن المبادرة أطلقت على مدى يومين متتالين نفذ خلالها 1763 اختباراً معرفياً لقياس الوعي الشرائي وكان متوسط إلمام المشاركين بحقوقهم وواجباتهم 60 من أصل 100 درجة. مما يشير إلى الحاجة إلى رفع وتحسين مستوى الوعي الشرائي لدى المستهلكين.

وبلغت نسبة الإناث المشاركين في الاختبار المعرفي 59.5% فيما بلغت نسبة الذكور المشاركين 40.5% فيما بلغ متوسط أعمار المشاركين 29عاماً.

جدير بالذكر بأن الجمعية حصلت على شهادة المعيار الوطني لإشراك المتطوعين "إدامة" من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
04:05 PM

"حماية المستهلك" تعلن نتائج قياس الوعي الشرائي

المبادرة نفذت بمشاركة 91 متطوعاً ومتطوعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
185

أطلقت جمعية حماية المستهلك أكثر من 1700 مشارك ومشاركة في اختبار الوعي الشرائي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 91 مبادرة بعنوان "اختبر معرفتك" تهدف إلى قياس الوعي الشرائي لدى المستهلكين أثناء قيامهم بعملية التسوق في بعض المراكز التجارية الكبرى، وذلك من خلال مشاركتهم بالإجابة على أسئلة محددة عن الوعي الشرائي من الموقع الإلكتروني للجمعية مباشرة من خلال أيقونة مخصصة لبرنامج "اختبر معرفتك".

وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر بن دهيم: انطلاقاً من حرص الجمعية على المساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي؛ فقد نفذت المبادرة بمشاركة 91 متطوعاً ومتطوعة.

وذكرت الجمعية بأن المبادرة أطلقت على مدى يومين متتالين نفذ خلالها 1763 اختباراً معرفياً لقياس الوعي الشرائي وكان متوسط إلمام المشاركين بحقوقهم وواجباتهم 60 من أصل 100 درجة. مما يشير إلى الحاجة إلى رفع وتحسين مستوى الوعي الشرائي لدى المستهلكين.

وبلغت نسبة الإناث المشاركين في الاختبار المعرفي 59.5% فيما بلغت نسبة الذكور المشاركين 40.5% فيما بلغ متوسط أعمار المشاركين 29عاماً.

جدير بالذكر بأن الجمعية حصلت على شهادة المعيار الوطني لإشراك المتطوعين "إدامة" من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,859
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,714
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,196

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة