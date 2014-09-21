"حماية المستهلك" تعلن نتائج قياس الوعي الشرائي

المبادرة نفذت بمشاركة 91 متطوعاً ومتطوعة

أطلقت جمعية حماية المستهلك أكثر من 1700 مشارك ومشاركة في اختبار الوعي الشرائي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 91 مبادرة بعنوان "اختبر معرفتك" تهدف إلى قياس الوعي الشرائي لدى المستهلكين أثناء قيامهم بعملية التسوق في بعض المراكز التجارية الكبرى، وذلك من خلال مشاركتهم بالإجابة على أسئلة محددة عن الوعي الشرائي من الموقع الإلكتروني للجمعية مباشرة من خلال أيقونة مخصصة لبرنامج "اختبر معرفتك".

وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر بن دهيم: انطلاقاً من حرص الجمعية على المساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي؛ فقد نفذت المبادرة بمشاركة 91 متطوعاً ومتطوعة.

وذكرت الجمعية بأن المبادرة أطلقت على مدى يومين متتالين نفذ خلالها 1763 اختباراً معرفياً لقياس الوعي الشرائي وكان متوسط إلمام المشاركين بحقوقهم وواجباتهم 60 من أصل 100 درجة. مما يشير إلى الحاجة إلى رفع وتحسين مستوى الوعي الشرائي لدى المستهلكين.

وبلغت نسبة الإناث المشاركين في الاختبار المعرفي 59.5% فيما بلغت نسبة الذكور المشاركين 40.5% فيما بلغ متوسط أعمار المشاركين 29عاماً.

جدير بالذكر بأن الجمعية حصلت على شهادة المعيار الوطني لإشراك المتطوعين "إدامة" من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.