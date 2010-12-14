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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة حول تحديث بمتصفح  Chrome

يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت وعدم التحقق من صحة المدخلات

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة جدًا بخصوص تحديث أمني في متصفح Google Chrome، لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر إن التهديد قد يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وعدم التحقق من صحة مدخلات المستخدم.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 96.0.4664.110، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط:

https://chromereleases.googleblog.com/2021/12/stable-channel-update-for-desktop_13.html

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة حول تحديث بمتصفح  Chrome
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة جدًا بخصوص تحديث أمني في متصفح Google Chrome، لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر إن التهديد قد يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وعدم التحقق من صحة مدخلات المستخدم.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 96.0.4664.110، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط:

https://chromereleases.googleblog.com/2021/12/stable-channel-update-for-desktop_13.html

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
02:21 PM

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة حول تحديث بمتصفح  Chrome

يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت وعدم التحقق من صحة المدخلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة جدًا بخصوص تحديث أمني في متصفح Google Chrome، لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر إن التهديد قد يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وعدم التحقق من صحة مدخلات المستخدم.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 96.0.4664.110، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط:

https://chromereleases.googleblog.com/2021/12/stable-channel-update-for-desktop_13.html

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,518
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,729
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