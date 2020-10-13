صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت - بفضل الله - من القبض على عشرة أشخاص، مواطنَيْن، و8 مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس؛ امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها. وقد ضُبط بحوزتهم عدد من المسروقات؛ فجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة جدة تقبض على 10 أشخاص امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-13 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت - بفضل الله - من القبض على عشرة أشخاص، مواطنَيْن، و8 مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس؛ امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها. وقد ضُبط بحوزتهم عدد من المسروقات؛ فجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442 10:17 PM

اخر تعديل 14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 02:50 AM

شرطة جدة تقبض على 10 أشخاص امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها ضُبط بحوزتهم عدد من المسروقات





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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت - بفضل الله - من القبض على عشرة أشخاص، مواطنَيْن، و8 مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس؛ امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها. وقد ضُبط بحوزتهم عدد من المسروقات؛ فجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.