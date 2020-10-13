النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة جدة تقبض على 10 أشخاص امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها

ضُبط بحوزتهم عدد من المسروقات

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت - بفضل الله - من القبض على عشرة أشخاص، مواطنَيْن، و8 مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس؛ امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها. وقد ضُبط بحوزتهم عدد من المسروقات؛ فجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة جدة تقبض على 10 أشخاص امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت - بفضل الله - من القبض على عشرة أشخاص، مواطنَيْن، و8 مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس؛ امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها. وقد ضُبط بحوزتهم عدد من المسروقات؛ فجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
10:17 PM
اخر تعديل
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
02:50 AM

شرطة جدة تقبض على 10 أشخاص امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها

ضُبط بحوزتهم عدد من المسروقات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
6
3,726

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت - بفضل الله - من القبض على عشرة أشخاص، مواطنَيْن، و8 مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس؛ امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها. وقد ضُبط بحوزتهم عدد من المسروقات؛ فجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,883
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,453
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,854
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,357

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة