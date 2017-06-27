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فعاليات توعوية في الجوف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

تحت شعار "شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ الأرواح"

برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أقيمت أمس فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في المنطقة، تحت شعار "شارك حقائق عن المخدرات، أنقذ الأرواح"، بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن عبدالصمد.

وشهدت الفعاليات العديد من البرامج التوعوية بدأت بإطلاق مسيرة تجوب شوارع المنطقة بمشاركة الجهات الحكومية ودراجي المنطقة والخيالة والسيارات الكلاسيكية متجهة لمحافظة دومة الجندل، اشتملت على معرض توعوي وأنشطة منوعة تُعرّف بأضرار المخدرات.

كما شهدت محافظتا القريات وطبرجل فعاليات مماثلة احتفاءً باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وثمّن مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني، رعاية سمو أمير المنطقة للفعاليات، مقدمًا شكره لجميع المشاركين.

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فعاليات توعوية في الجوف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
سبق

برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أقيمت أمس فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في المنطقة، تحت شعار "شارك حقائق عن المخدرات، أنقذ الأرواح"، بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن عبدالصمد.

وشهدت الفعاليات العديد من البرامج التوعوية بدأت بإطلاق مسيرة تجوب شوارع المنطقة بمشاركة الجهات الحكومية ودراجي المنطقة والخيالة والسيارات الكلاسيكية متجهة لمحافظة دومة الجندل، اشتملت على معرض توعوي وأنشطة منوعة تُعرّف بأضرار المخدرات.

كما شهدت محافظتا القريات وطبرجل فعاليات مماثلة احتفاءً باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وثمّن مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني، رعاية سمو أمير المنطقة للفعاليات، مقدمًا شكره لجميع المشاركين.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
08:20 AM

فعاليات توعوية في الجوف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

تحت شعار "شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ الأرواح"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أقيمت أمس فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في المنطقة، تحت شعار "شارك حقائق عن المخدرات، أنقذ الأرواح"، بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن عبدالصمد.

وشهدت الفعاليات العديد من البرامج التوعوية بدأت بإطلاق مسيرة تجوب شوارع المنطقة بمشاركة الجهات الحكومية ودراجي المنطقة والخيالة والسيارات الكلاسيكية متجهة لمحافظة دومة الجندل، اشتملت على معرض توعوي وأنشطة منوعة تُعرّف بأضرار المخدرات.

كما شهدت محافظتا القريات وطبرجل فعاليات مماثلة احتفاءً باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وثمّن مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني، رعاية سمو أمير المنطقة للفعاليات، مقدمًا شكره لجميع المشاركين.

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