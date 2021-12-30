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إطلاق برنامج تمويل التكاليف التشغيلية لمزارعي القمح

حرصًا من صندوق التنمية الزراعية على دعم الأمن الغذائي

أعلن صندوق التنمية الزراعية عن إطلاق منتج تمويلي خاص بزراعة القمح لتمويل التكاليف التشغيلية؛ بهدف الإسهام في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.

ويعد المنتج التمويلي الجديد عبارة عن إقراض بالتمويل المباشر من الصندوق، وذلك ضمن الخدمات الائتمانية للتكاليف التشغيلية قصيرة الأجل لمزارعي القمح.

وأكد صندوق التنمية الزراعية أن أهم المتطلبات للحصول على هذا التمويل هو الحصول على الترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، موضحاً المساحة والكمية لزراعة القمح، إضافة إلى الملاءة المالية المناسبة.

يُذكر أن صندوق التنمية الزراعية مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الائتمانية المتنوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة الزراعية والمائية للمملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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إطلاق برنامج تمويل التكاليف التشغيلية لمزارعي القمح
سبق

أعلن صندوق التنمية الزراعية عن إطلاق منتج تمويلي خاص بزراعة القمح لتمويل التكاليف التشغيلية؛ بهدف الإسهام في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.

ويعد المنتج التمويلي الجديد عبارة عن إقراض بالتمويل المباشر من الصندوق، وذلك ضمن الخدمات الائتمانية للتكاليف التشغيلية قصيرة الأجل لمزارعي القمح.

وأكد صندوق التنمية الزراعية أن أهم المتطلبات للحصول على هذا التمويل هو الحصول على الترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، موضحاً المساحة والكمية لزراعة القمح، إضافة إلى الملاءة المالية المناسبة.

يُذكر أن صندوق التنمية الزراعية مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الائتمانية المتنوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة الزراعية والمائية للمملكة العربية السعودية.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
02:51 PM

إطلاق برنامج تمويل التكاليف التشغيلية لمزارعي القمح

حرصًا من صندوق التنمية الزراعية على دعم الأمن الغذائي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن صندوق التنمية الزراعية عن إطلاق منتج تمويلي خاص بزراعة القمح لتمويل التكاليف التشغيلية؛ بهدف الإسهام في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.

ويعد المنتج التمويلي الجديد عبارة عن إقراض بالتمويل المباشر من الصندوق، وذلك ضمن الخدمات الائتمانية للتكاليف التشغيلية قصيرة الأجل لمزارعي القمح.

وأكد صندوق التنمية الزراعية أن أهم المتطلبات للحصول على هذا التمويل هو الحصول على الترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، موضحاً المساحة والكمية لزراعة القمح، إضافة إلى الملاءة المالية المناسبة.

يُذكر أن صندوق التنمية الزراعية مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الائتمانية المتنوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة الزراعية والمائية للمملكة العربية السعودية.

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