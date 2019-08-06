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مؤسسة الدول العربية تستقبل أول الحجاج القادمين بقطار الحرمين

وصول 285 ألف حاج من 19 دولة عبر ثلاثة منافذ

استقبلت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية الفوج الأول من الحجاج العرب القادمين بوساطة قطار الحرمين.

وبلغ عدد الحجاج القادمين من المدينة المنورة عبر القطار 38 حاجًا من الجنسية السودانية، حيث كان في استقبالهم معاونو قطاع ساحل البحر الأحمر، ورئيس مكتب الخدمة الميدانية رقم 2 الذي يتبعون له المطوف عصام بياري، ومندوبون من وزارة الحج والعمرة، ومسؤولون تابعون لمحطة قطار الحرمين.

وفور وصولهم لمحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة تم توزيع الهدايا عليهم ورش الورود وسقياهم بماء زمزم، في وقت عبّر الحجاج عن شكرهم وامتنانهم لهذا الاستقبال، مبدين سعادتهم الغامرة كونهم أول دفعة من الحجاج العرب الذين يستقلون قطار الحرمين في رحلتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

من جانب آخر بلغ عدد الواصلين من الحجاج العرب حتى الآن 285 ألفًا، منهم 120 ألفًا وصلوا عن طريق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، فيما وصل 76 ألفًا عن طريق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بينما بلغ عدد الواصلين عن طريق المنافذ البرية قرابة 90 ألف حاج.

وتبقى من الحجاج العرب القادمين من 19 دولة قرابة مائة ألف حاج سيقدمون خلال اليومين القادمين ليكتمل العدد الإجمالي لحجاج مؤسسة مطوفي الدول العربية البالغ عددهم قرابة 380 ألف حاج جندت لهم المؤسسة 146 مكتب خدمة ميدانية لتقديم أرقى الخدمات لهم حتى يؤدوا نسكهم بيسر وسهولة وأمان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤسسة الدول العربية تستقبل أول الحجاج القادمين بقطار الحرمين
سبق

استقبلت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية الفوج الأول من الحجاج العرب القادمين بوساطة قطار الحرمين.

وبلغ عدد الحجاج القادمين من المدينة المنورة عبر القطار 38 حاجًا من الجنسية السودانية، حيث كان في استقبالهم معاونو قطاع ساحل البحر الأحمر، ورئيس مكتب الخدمة الميدانية رقم 2 الذي يتبعون له المطوف عصام بياري، ومندوبون من وزارة الحج والعمرة، ومسؤولون تابعون لمحطة قطار الحرمين.

وفور وصولهم لمحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة تم توزيع الهدايا عليهم ورش الورود وسقياهم بماء زمزم، في وقت عبّر الحجاج عن شكرهم وامتنانهم لهذا الاستقبال، مبدين سعادتهم الغامرة كونهم أول دفعة من الحجاج العرب الذين يستقلون قطار الحرمين في رحلتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

من جانب آخر بلغ عدد الواصلين من الحجاج العرب حتى الآن 285 ألفًا، منهم 120 ألفًا وصلوا عن طريق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، فيما وصل 76 ألفًا عن طريق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بينما بلغ عدد الواصلين عن طريق المنافذ البرية قرابة 90 ألف حاج.

وتبقى من الحجاج العرب القادمين من 19 دولة قرابة مائة ألف حاج سيقدمون خلال اليومين القادمين ليكتمل العدد الإجمالي لحجاج مؤسسة مطوفي الدول العربية البالغ عددهم قرابة 380 ألف حاج جندت لهم المؤسسة 146 مكتب خدمة ميدانية لتقديم أرقى الخدمات لهم حتى يؤدوا نسكهم بيسر وسهولة وأمان.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
11:46 PM

مؤسسة الدول العربية تستقبل أول الحجاج القادمين بقطار الحرمين

وصول 285 ألف حاج من 19 دولة عبر ثلاثة منافذ

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غزوان الحسن - مكة المكرمة
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1,642

استقبلت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية الفوج الأول من الحجاج العرب القادمين بوساطة قطار الحرمين.

وبلغ عدد الحجاج القادمين من المدينة المنورة عبر القطار 38 حاجًا من الجنسية السودانية، حيث كان في استقبالهم معاونو قطاع ساحل البحر الأحمر، ورئيس مكتب الخدمة الميدانية رقم 2 الذي يتبعون له المطوف عصام بياري، ومندوبون من وزارة الحج والعمرة، ومسؤولون تابعون لمحطة قطار الحرمين.

وفور وصولهم لمحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة تم توزيع الهدايا عليهم ورش الورود وسقياهم بماء زمزم، في وقت عبّر الحجاج عن شكرهم وامتنانهم لهذا الاستقبال، مبدين سعادتهم الغامرة كونهم أول دفعة من الحجاج العرب الذين يستقلون قطار الحرمين في رحلتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

من جانب آخر بلغ عدد الواصلين من الحجاج العرب حتى الآن 285 ألفًا، منهم 120 ألفًا وصلوا عن طريق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، فيما وصل 76 ألفًا عن طريق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بينما بلغ عدد الواصلين عن طريق المنافذ البرية قرابة 90 ألف حاج.

وتبقى من الحجاج العرب القادمين من 19 دولة قرابة مائة ألف حاج سيقدمون خلال اليومين القادمين ليكتمل العدد الإجمالي لحجاج مؤسسة مطوفي الدول العربية البالغ عددهم قرابة 380 ألف حاج جندت لهم المؤسسة 146 مكتب خدمة ميدانية لتقديم أرقى الخدمات لهم حتى يؤدوا نسكهم بيسر وسهولة وأمان.

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