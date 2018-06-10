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"كورونا" يصيب 1455 مصريًا جديدًا ويقتل 36

عدد الإصابات يرتفع إلى 38.284

سجلت مصر، اليوم (الأربعاء)، 36 حالة وفاة و1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 11583 حالة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

من جهة أخرى، بيّن المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالة وفاة.

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"كورونا" يصيب 1455 مصريًا جديدًا ويقتل 36
سبق

سجلت مصر، اليوم (الأربعاء)، 36 حالة وفاة و1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 11583 حالة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

من جهة أخرى، بيّن المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالة وفاة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
09:52 PM

"كورونا" يصيب 1455 مصريًا جديدًا ويقتل 36

عدد الإصابات يرتفع إلى 38.284

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,626

سجلت مصر، اليوم (الأربعاء)، 36 حالة وفاة و1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 11583 حالة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

من جهة أخرى، بيّن المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالة وفاة.

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