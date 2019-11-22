سلال غذائية و14 بئراً وخدمات طبية.. مظلة "سلمان للإغاثة" تغطي بـ3 دول عربية

30 شاحنة إغاثية عبرت منفذ الوديعة الحدودي.. "كفاءة وعناية" والشكر يتوالى للقيادة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 774 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صنعاء، استفاد منها 4,620 فردًا ، كما وزع المركز، أمس، مواد غذائية في محافظتي الحديدة وتعز من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وجرى توزيع 7,580 كرتون تمر على النازحين في مديريات الخوخة وحيس والتحيتا في محافظة الحديدة استفاد منها 7,850 أسرة، كما تم توزيع 2,150 كرتون تمر في مديريات المسراخ والمعافر والمواسط في محافظة تعز، استفاد منها 2150 أسرة.

وعبرت منفذ الوديعة الحدودي 30 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 16 نوفمبر 2019م حتى 21 نوفمبر 2019م تحمل 203 طنًا و100 كيلو غرام أدوية طبية و333 سلة غذائية تزن 24 طنًا و642 كيلو غرامًا و20 طنًا و160 كيلو غرامًا من المواد الإيوائية تحتوي على 160 خيمة و320 بطانية، و300 طن تشتمل على 37,500 كرتون من التمور، تستهدف محافظات مأرب، وتعز، وعدن، حضرموت، والمهرة، والحديدة، والجوف؛ وذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز لتوجيه كافة أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق، أملاً في التخفيف من معاناته الإنسانية.

وسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 14 بئرًا ارتوازيًا لتوفير مياه صالحة للشرب بكامل ملحقاتها لجمهورية جيبوتي بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليونًا و812 ألف ريال سعودي، بحضور معالي وزير الثروة الحيوانية والصيد البحري بجيبوتي المهندس أحمد محمد عوالة ووفد من سفارة خادم الحرمين الشريفين وفريق من المركز.

وعقب التسليم أشاد الوزير عوالة بالدور الذي تقوم به المملكة ممثلة بالمركز في دعم وتأمين مياه الشرب بالعديد من المناطق والأقاليم في بلاده.

كما أعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذا المشروع الحيوي الذي سيسهم في تخفيف معاناتهم في توفير مياه الشرب.

وتواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، حيث قدمت عيادات الأطفال الرعاية الطبية الشاملة لأبناء اللاجئين السوريين، وبلغ إجمالي الذين تلقوا العلاج والمراجعين خلال شهر أكتوبر الماضي 6,330 طفلاً.

ويسعى المركز دائمًا إلى رفع كفاءة العمل بالعيادات وتطوير الأجهزة الطبية لتتناسب مع احتياجات المستفيدين خصوصًا من فئة الأطفال.

بدورهم، عبر أولياء أمور الأطفال عن عميق شكرهم وعرفانهم لما تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خدمات إغاثية تكون عونًا لهم في ظل هذه الظروف.