أمانة جازان تغلق 3 منشآت خالفت التدابير الاحترازية

بعد تنفيذ 1415 جولة رقابية على مدار الـ10 أيام الماضية

نفّذت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة المرتبطة بها خلال الأيام العشرة الماضية، نحو 1415 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية والمقاهي والمطاعم؛ مما أسفر عن إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 415 مخالفة للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وقال أمين المنطقة نايف بن سعيدان: فِرَق الأمانة الميدانية تكثف الجولات الرقابية على جميع المنشآت؛ للتثبت من تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية.

وشدد على أهمية تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت، وتوفير جميع سبل السلامة الصحية والامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشار إلى أهمية رفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لدى جميع المنشآت التجارية بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي" المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية، في حال وجود ملاحظات أو مخالفات للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.